Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Alejandra Zuñiga Tarrio, encargada de Galería, Diseño y Comunicaciones de Casa Azul del Arte, junto a Walezka Pereira Alliendes, administrativa del espacio cultural, informaron a la ciudadanía sobre el cierre de Casa Azul del Arte y las circunstancias en que se adoptó esta decisión, la cual —según señalaron— estuvo marcada por la falta de diálogo y contradicciones por parte del municipio.

De acuerdo con lo expuesto, el lunes 5 de enero la totalidad del personal de Casa Azul del Arte fue notificada formalmente del término de sus contratos de trabajo y del cierre del espacio cultural, con un aviso de 30 días, invocándose la causal de “necesidades de la empresa”, establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo. La comunicación se realizó en una reunión que había sido convocada como una instancia informativa sobre el futuro del recinto, luego de meses en que las y los trabajadores solicitaron —sin obtener respuesta— reuniones con la secretaria general de la CORMUPA y directora de Casa Azul del Arte, Elena Blackwood, así como con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, con el objetivo de conocer la continuidad del proyecto.

Según lo indicado en las cartas de despido, la Corporación, en coordinación con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, resolvió llevar adelante una reestructuración institucional que contempla el cese definitivo de Casa Azul del Arte a partir del año 2026, con el propósito de que la corporación concentre su quehacer exclusivamente en el área de salud, prescindiendo de las labores educativas y culturales.

Las trabajadoras señalaron que esta determinación resulta especialmente preocupante, considerando que el 28 de diciembre, en una entrevista otorgada a un medio regional, el alcalde de Punta Arenas confirmó que Casa Azul del Arte no sería cerrada, lo que, a su juicio, evidencia una inconsistencia entre los discursos públicos y las decisiones finalmente adoptadas, generando confusión tanto en la comunidad como en los propios equipos de trabajo.

Casa Azul del Arte cuenta con 30 años de trayectoria, consolidándose como un espacio cultural público emblemático de la comuna, con un rol sostenido en la formación artística, el acceso a la cultura y el trabajo comunitario con niños, niñas, jóvenes, personas mayores, artistas y organizaciones locales. Durante estas tres décadas, funcionó bajo un modelo mixto de financiamiento, con un aporte anual de la Municipalidad complementado por fondos concursables del Estado, lo que permitió desarrollar infraestructura, programas, elencos artísticos y procesos formativos que hoy forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

