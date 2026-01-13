Punta Arenas,
13 de enero de 2026

CINCO DÍAS DE PROGRAMACIÓN CON FUNCIONES PARA TODO PÚBLICO OFRECERÁ EN PUNTA ARENAS LA 17 EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO

​“Pa$$$ta (yo) ba$$$e!!!!” de Teatro del Amor, “El carnaval de los animales” de La llave maestra, “Razones para no morir” del Teatro Nacional Chileno y “Edificios parlantes” de La Compañía Opcional proveniente de México son las obras que integran la programación de enero 2026 en la capital magallánica. Las funciones son de carácter gratuito y para asistir las personas deben inscribirse en el sitio web cielosdelinfinito.cl

Carnaval de los animales - la llave maestra Teatro

​ El próximo 14 de enero aterriza en el Teatro Municipal José Bohr la última etapa de la 17ª edición del festival de artes más austral del mundo, Cielos del Infinito. La catarsis producto de la adicción encarnada por Felipe Zepeda en “Pa$$$ta (yo) ba$$$e!!!!” será la encargada de abrir la semana festivalera el miércoles a las 20:00 horas. El jueves 15 estará dedicado a la apertura de procesos de artistas residentes 2025/26, para continuar el viernes con un espectáculo que cautivará a toda la familia: “El carnaval de los animales”. Protagonizada por Néstor Cantillana y Carla Casali, “Razones para no morir” del Teatro Nacional Chileno se presentará el sábado 17 de enero a las 20.00 horas. Cerrando la programación con múltiples funciones de “Edificios parlantes” de La Compañía Opcional proveniente de México, el sábado a las 22:00 horas y el domingo a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas. Las inscripciones se encuentran disponibles en cielosdelinfinito.cl

Tras un segundo semestre del 2025 cargado de exhibiciones en las distintas comunas de la región de Magallanes, la 17a edición del Festival de Artes Cielos del Infinito culmina con una nutrida semana de programación gratuita, con funciones para todo público. El encuentro de artes escénicas que celebra 17 años de existencia es financiado a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 14.01| 20.00 horas
PA$$$TA(YO)BA$$$E!!!! I TEATRO DEL AMOR – CHILE
70 minutos | + 18 años

Jueves 15.01
APERTURA DE PROCESOS | [ARTISTAS RESIDENTES]
“Plantar” | Andrea Paz
“Antártica” | Verónica Soto
“Sismo” | Juan Pablo Corvalán
“Ojo Salvaje” | Sebastián Escalona

Viernes 16.01 | 20.00 horas
EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES I LA LLAVE MAESTRA – CHILE
60 minutos | Todo Espectador

Sábado 17.01 | 20.00 horas
RAZONES PARA NO MORIR I TEATRO NACIONAL CHILENO – CHILE.
75 minutos | + 14 años

Sábado 17.01 | 22.00 horas
EDIFICIOS PARLANTES I LA COMPAÑIA OPCIONAL I MÉXICO
60 minutos | Todo Espectador

Domingo 18.01 | 16.00h - 18.00h - 20.00h
EDIFICIOS PARLANTES I LA COMPAÑIA OPCIONAL I MÉXICO
60 minutos | Todo Espectador

Además de las funciones, la programación de enero 2026 contempla una jornada dedicada a las y los artistas residentes 2025/26 que iniciaron sus procesos creativos de investigación el año pasado, en el marco de la 17a edición de Cielos del Infinito. Y cuyas nuevas creaciones se proyectan para estrenar el segundo semestre de este año y durante el 2027.








MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE INICIA LA CUENTA REGRESIVA PARA UNA NUEVA FIESTA A LA CHILENA 2026 EN VILLA CERRO CASTILLO

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES

Leer Más

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

