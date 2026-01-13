CINCO DÍAS DE PROGRAMACIÓN CON FUNCIONES PARA TODO PÚBLICO OFRECERÁ EN PUNTA ARENAS LA 17 EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO

​ El próximo 14 de enero aterriza en el Teatro Municipal José Bohr la última etapa de la 17ª edición del festival de artes más austral del mundo, Cielos del Infinito. La catarsis producto de la adicción encarnada por Felipe Zepeda en “Pa$$$ta (yo) ba$$$e!!!!” será la encargada de abrir la semana festivalera el miércoles a las 20:00 horas. El jueves 15 estará dedicado a la apertura de procesos de artistas residentes 2025/26, para continuar el viernes con un espectáculo que cautivará a toda la familia: “El carnaval de los animales”. Protagonizada por Néstor Cantillana y Carla Casali, “Razones para no morir” del Teatro Nacional Chileno se presentará el sábado 17 de enero a las 20.00 horas. Cerrando la programación con múltiples funciones de “Edificios parlantes” de La Compañía Opcional proveniente de México, el sábado a las 22:00 horas y el domingo a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas. Las inscripciones se encuentran disponibles en cielosdelinfinito.cl



Tras un segundo semestre del 2025 cargado de exhibiciones en las distintas comunas de la región de Magallanes, la 17a edición del Festival de Artes Cielos del Infinito culmina con una nutrida semana de programación gratuita, con funciones para todo público. El encuentro de artes escénicas que celebra 17 años de existencia es financiado a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



PROGRAMACIÓN



Miércoles 14.01| 20.00 horas

PA$$$TA(YO)BA$$$E!!!! I TEATRO DEL AMOR – CHILE

70 minutos | + 18 años



Jueves 15.01

APERTURA DE PROCESOS | [ARTISTAS RESIDENTES]

“Plantar” | Andrea Paz

“Antártica” | Verónica Soto

“Sismo” | Juan Pablo Corvalán

“Ojo Salvaje” | Sebastián Escalona



Viernes 16.01 | 20.00 horas

EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES I LA LLAVE MAESTRA – CHILE

60 minutos | Todo Espectador



Sábado 17.01 | 20.00 horas

RAZONES PARA NO MORIR I TEATRO NACIONAL CHILENO – CHILE.

75 minutos | + 14 años



Sábado 17.01 | 22.00 horas

EDIFICIOS PARLANTES I LA COMPAÑIA OPCIONAL I MÉXICO

60 minutos | Todo Espectador



Domingo 18.01 | 16.00h - 18.00h - 20.00h

EDIFICIOS PARLANTES I LA COMPAÑIA OPCIONAL I MÉXICO

60 minutos | Todo Espectador



Además de las funciones, la programación de enero 2026 contempla una jornada dedicada a las y los artistas residentes 2025/26 que iniciaron sus procesos creativos de investigación el año pasado, en el marco de la 17a edición de Cielos del Infinito. Y cuyas nuevas creaciones se proyectan para estrenar el segundo semestre de este año y durante el 2027.

















