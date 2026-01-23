SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA DISCO "PASAJES IMAGINARIOS" DE PINWÜ

Ya está disponible la primera publicación de este año 2026 del sello magallánico de música electrónica y experimental magallánico EOLO Producciones. Se trata de "PASAJES IMAGINARIOS" de PINWÜ, proyecto solista de corte ambient del músico magallánico e integrante del dúo LLUVIA ÁCIDA Héctor Aguilar. A diferencia de POLAR, su otro proyecto solista con el que cultiva el hip hop instrumental, el sonido de PINWÜ está basado en grabaciones de campo, el collage sonoro, la síntesis y el sampling.





Este disco inaugura una nueva temporada de publicaciones de EOLO Producciones, sello creado en 2001 por el dúo LLUVIA ÁCIDA y que el año pasado fue reactivado para dar a conocer nueva música magallánica, publicando trabajos de PLANEKO, HAVSTRACTO, DURRUTY, VITOCO DÍAZ y GIO FOSCHINO, además de la banda sonora del documental "ENSAMBLE PATAGONIA", el disco de covers y remixes de LLUVIA ÁCIDA "CONVERGENCIA" y los trabajos en solitario de Rafael Cheuquelaf (integrante de LLUVIA ÁCIDA) "TIEMPO PROFUNDO" y "HUELLAS ATÁVICAS".

El proyecto nace en 2024 tras una invitación del músico chileno CINTURÓN NEGRO para realizar un mix para la radio "Flowka" (París, Francia) para su programa "Rapid eye movement". "PASAJES IMAGINARIOS" corresponde a ese registro y es la primera entrega de este proyecto, cuyo nombre está tomado de un grafitti que el músico vio en una calle de Punta Arenas. "Espero publicar en algún momento una nueva entrega para este proyecto, que se basa en la recolección sonora", explicó Héctor Aguilar.