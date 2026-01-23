Punta Arenas,
23 de enero de 2026

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA DISCO "PASAJES IMAGINARIOS" DE PINWÜ

Soy reportero - Música.

Pinwü - Pasajes imaginarios

Ya está disponible la primera publicación de este año 2026 del sello magallánico de música electrónica y experimental magallánico EOLO Producciones. Se trata de "PASAJES IMAGINARIOS" de PINWÜ, proyecto solista de corte ambient del músico magallánico e integrante del dúo LLUVIA ÁCIDA Héctor Aguilar. A diferencia de POLAR, su otro proyecto solista con el que cultiva el hip hop instrumental, el sonido de PINWÜ está basado en grabaciones de campo, el collage sonoro, la síntesis y el sampling.


Este disco inaugura una nueva temporada de publicaciones de EOLO Producciones, sello creado en 2001 por el dúo LLUVIA ÁCIDA y que el año pasado fue reactivado para dar a conocer nueva música magallánica, publicando trabajos de PLANEKO, HAVSTRACTO, DURRUTY, VITOCO DÍAZ y GIO FOSCHINO, además de la banda sonora del documental "ENSAMBLE PATAGONIA", el disco de covers y remixes de LLUVIA ÁCIDA "CONVERGENCIA" y los trabajos en solitario de Rafael Cheuquelaf (integrante de LLUVIA ÁCIDA) "TIEMPO PROFUNDO" y "HUELLAS ATÁVICAS".

El proyecto nace en 2024 tras una invitación del músico chileno CINTURÓN NEGRO para realizar un mix para la radio "Flowka" (París, Francia) para su programa "Rapid eye movement". "PASAJES IMAGINARIOS" corresponde a ese registro y es la primera entrega de este proyecto, cuyo nombre está tomado de un grafitti que el músico vio en una calle de Punta Arenas. "Espero publicar en algún momento una nueva entrega para este proyecto, que se basa en la recolección sonora", explicó Héctor Aguilar.
karatenatales

CUATRO MEDALLAS PARA PUERTO NATALES EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DE KARATE SHOTOKAN JKA

MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

PUNTA ARENAS EN LÍNEA SUMA SERVICIOS PARA PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA DISCO "PASAJES IMAGINARIOS" DE PINWÜ

PROFESIONALES DE LA SEREMI DE SALUD INFORMAN SOBRE CIERRE POR MAREA ROJA EN ULTIMA ESPERANZA Y REFUERZA CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN MAGALLANES

3,3% DE LOS HOGARES EN MAGALLANES FUE VÍCTIMA DE DELITOS VIOLENTOS EN 2024