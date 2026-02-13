CATALINA PLAZA ESTRENA NUEVA VERSIÓN DE “Y VOLVERÉ” JUNTO A PUERTO ORQUESTA

La artista magallánica Catalina Plaza, vocalista de “Catalina y Las Bordonas de Oro”, estrenará este 13 de febrero una nueva versión de “Y Volveré”, clásico de Los Ángeles Negros que marcó a generaciones en Latinoamérica. La interpretación se realiza junto a La Puerto Orquesta, reconocida big band porteña que apuesta por revalorizar el cancionero chileno.

La propuesta fusiona el sonido orquestal característico de la agrupación con la voz potente y emotiva de la cantante nacida en Magallanes, en una versión que equilibra nostalgia y frescura. Los arreglos musicales estuvieron a cargo del director José Godoy junto al músico chileno Cristián Miranda, aportando una nueva lectura a esta pieza emblemática.

Catalina Plaza expresó su entusiasmo por el lanzamiento, destacando la oportunidad de interpretar música latinoamericana en un formato extendido y junto a músicos de alto nivel. Desde la dirección de la orquesta, José Godoy valoró el talento de la artista magallánica y su posicionamiento dentro del bolero y la música popular chilena, subrayando que esta colaboración conecta generaciones a través de un clásico.

La canción estará disponible desde este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas en plataformas digitales, junto con el estreno del videoclip en YouTube. Además, este 14 de febrero, Catalina Plaza vivirá otro hito en su carrera al presentarse como telonera del cantante puertorriqueño Chayanne, llevando el talento magallánico a un escenario de alcance masivo.

El lanzamiento se enmarca en el trabajo discográfico “Grandes Canciones Chilenas Vol. 1” de La Puerto Orquesta, publicado en 2025, proyecto que reúne clásicos de la música nacional junto a destacados artistas. Para la comunidad de Magallanes, este nuevo paso reafirma la proyección artística de Catalina Plaza desde el extremo sur hacia el país y Latinoamérica.





