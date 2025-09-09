DOMNEA LANZA SU SEGUNDO SINGLE: UN VIAJE ÍNTIMO A LA INFANCIA EN PUNTA ARENAS

​Desde el sello magallánico Doriana Discos llega el segundo adelanto del proyecto domnea, liderado por Cristian Vladilo (ex Mantiza). El single nace de los recuerdos de la niñez en la casa de sus abuelos en Punta Arenas, cuando la ciudad se sentía como un rincón apartado del mundo.



La canción, que también aborda reflexiones sobre la condición humana y sus dificultades, fue grabada, mezclada y masterizada en Estudio Las Dorianas entre 2003 y 2025.



El estreno llega acompañado de un videoclip dirigido y editado por el propio Vladilo junto a Álvaro Menéndez (Dermivizia), con la participación de Lorena Paredes (ex Mantiza) y Paulina Derpic (PI3R, 3er Piso) en escenografía e iluminación. La filmación se realizó en una de las salas del edificio de la ANEF en 2024.



El video se encuentra disponible en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=N6QHQJEgCf0

El single, con su correspondiente lado B, se encuentra en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=C5E6ky0pMag



El single además está disponible en todas las plataformas de streaming tales como Apple Music, Spotify, Deezer y otras.