Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de diciembre de 2025

DESDE LA PATAGONIA AUSTRAL, LA AGRUPACIÓN CHILENA KRÉEN ESTRENA SU NUEVO SINGLE “AURORA”

​En todas las plataformas digitales, la agrupación Kréen lanza su nueva canción desde la Patagonia para el mundo.

kreen-1-768x432

Por Diego Puebla Hernández


Kréen, banda de metal atmosférico originaria de la Patagonia austral (Punta Arenas), acaba de estrenar “Aurora”, un nuevo single que profundiza en su búsqueda por un sonido inseparable del territorio.​

En esta obra, H. —responsable de bajo, voz e instrumentos adicionales— vuelve a situar el paisaje austral como un protagonista emocional, permitiendo que las mareas, la pampa y el viento se filtren en cada frase y cada textura.

Desde su letra, “Aurora” aborda la memoria fracturada del sur, esa que persiste incluso cuando ha sido silenciada. La interpretación de H. sitúa al oyente en un espacio donde lo callado sigue vibrando, mientras la guitarra de D. y la batería de K. sostienen un pulso orgánico que guía el viaje entre tensión, contemplación y desahogo.

La construcción musical también nace desde una decisión estética clara: crear un metal que no solo se inspire en la Patagonia Austral, sino que nazca desde ella. Por eso, la incorporación de ronroco, quena y un compás en 6/8 conviven con capas eléctricas y arreglos elaborados por la banda completa, evitando cualquier gesto folclorista y apostando por un lenguaje propio, íntimo y profundamente territorial.

Kréen estrena su nuevo single “Aurora”

Ese cruce entre tradición y distorsión fue trabajado cuidadosamente en estudio. La grabación estuvo a cargo del propio trío, mientras que la mezcla y masterización fueron realizadas por Danny Barrera, quien imprimió claridad y profundidad a los matices acústicos y ambientales que definen el carácter del single. El resultado es un sonido que respira frío, memoria y amplitud, como el mismo territorio que lo inspira.

La narrativa del tema se potencia en su cierre, donde aparece la palabra Karukinka que en selk’nam significa “Nuestra Tierra”, transformando al paisaje en sujeto activo. No funciona como homenaje sino como recordatorio: aunque una cultura sea desplazada, su eco permanece incrustado en la tierra, sosteniendo un relato que la banda convierte en música.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip, dirigido, producido y editado por Sebastián Villa, el cual adopta el lenguaje del found footage y el DIY para abordar que el presente y la memoria se mezclan sin control humano porque la naturaleza no es un concepto: es una fuerza que se conjuga por sí misma y arrastra todo a su ritmo.

Así, “Aurora” se afirma como un paso clave en la consolidación de un metal atmosférico desde y para el sur, un sonido que no mira la Patagonia Austral desde lejos, sino desde dentro.


Fuente: futuro.cl


​​

foto HERMANOS ZABALETA

LOS HERMANOS ZABALETA: ICÓNICO DUETO NACIONAL ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS

Leer Más

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

goreindespa
nuestrospodcast
defensorianiñez

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ALERTA POR AUMENTO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL: EN 2024 TASAS MÁS ALTAS FUERON EN MAGALLANES, ÑUBLE Y BIOBÍO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Ramon Diaz Eterovic

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025 RAMÓN DÍAZ ETEROVIC DICTARÁ CHARLA EN EL ESPACIO COMUNITARIO "LA IDEA"

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tabsafondoconcursable

POSITIVO IMPACTO EN MAGALLANES GENERARÁ LAS 15 ORGANIZACIONES QUE GANARON CONCURSO DE PASAJES CONCURSABLES DE TABSA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
pdifallecido

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN FALLECIMIENTO DE HOMBRE HALLADO EN SITIO ERIAZO