DESDE LA PATAGONIA AUSTRAL, LA AGRUPACIÓN CHILENA KRÉEN ESTRENA SU NUEVO SINGLE “AURORA”

Por Diego Puebla Hernández

Kréen, banda de metal atmosférico originaria de la Patagonia austral (Punta Arenas), acaba de estrenar “Aurora”, un nuevo single que profundiza en su búsqueda por un sonido inseparable del territorio.​

En esta obra, H. —responsable de bajo, voz e instrumentos adicionales— vuelve a situar el paisaje austral como un protagonista emocional, permitiendo que las mareas, la pampa y el viento se filtren en cada frase y cada textura.

Desde su letra, “Aurora” aborda la memoria fracturada del sur, esa que persiste incluso cuando ha sido silenciada. La interpretación de H. sitúa al oyente en un espacio donde lo callado sigue vibrando, mientras la guitarra de D. y la batería de K. sostienen un pulso orgánico que guía el viaje entre tensión, contemplación y desahogo.

La construcción musical también nace desde una decisión estética clara: crear un metal que no solo se inspire en la Patagonia Austral, sino que nazca desde ella. Por eso, la incorporación de ronroco, quena y un compás en 6/8 conviven con capas eléctricas y arreglos elaborados por la banda completa, evitando cualquier gesto folclorista y apostando por un lenguaje propio, íntimo y profundamente territorial.

Ese cruce entre tradición y distorsión fue trabajado cuidadosamente en estudio. La grabación estuvo a cargo del propio trío, mientras que la mezcla y masterización fueron realizadas por Danny Barrera, quien imprimió claridad y profundidad a los matices acústicos y ambientales que definen el carácter del single. El resultado es un sonido que respira frío, memoria y amplitud, como el mismo territorio que lo inspira.

La narrativa del tema se potencia en su cierre, donde aparece la palabra Karukinka que en selk’nam significa “Nuestra Tierra”, transformando al paisaje en sujeto activo. No funciona como homenaje sino como recordatorio: aunque una cultura sea desplazada, su eco permanece incrustado en la tierra, sosteniendo un relato que la banda convierte en música.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip, dirigido, producido y editado por Sebastián Villa, el cual adopta el lenguaje del found footage y el DIY para abordar que el presente y la memoria se mezclan sin control humano porque la naturaleza no es un concepto: es una fuerza que se conjuga por sí misma y arrastra todo a su ritmo.

Así, “Aurora” se afirma como un paso clave en la consolidación de un metal atmosférico desde y para el sur, un sonido que no mira la Patagonia Austral desde lejos, sino desde dentro.

Fuente: futuro.cl

