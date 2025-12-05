JOHANNES KAISER DESMENUZA PRIMERA VUELTA: ENCUESTAS, FACTOR PARISI, CRECIMIENTO DEL PNL Y EL CAMINO A LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Noticias
CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS
El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.
