Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de diciembre de 2025

JOHANNES KAISER DESMENUZA PRIMERA VUELTA: ENCUESTAS, FACTOR PARISI, CRECIMIENTO DEL PNL Y EL CAMINO A LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Buenos días región.

jkaiser

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ex candidato presidencial, realizó un análisis detallado de su desempeño electoral, del escenario político tras la primera vuelta y del rol que han jugado las encuestas y las distintas fuerzas del sector.

Kaiser inició su balance calificando el resultado como “de dulce y agraz”, pero valorando el trabajo realizado. “Hicimos un trabajo maravilloso, sacamos mucho más de lo que esperábamos sacar”, afirmó, destacando que el PNL aún no cumple un año de existencia. “Para ser un partido que todavía no cumplimos el año con una candidatura presidencial que se notó en paralelo a la construcción del partido, con pocos recursos económicos la verdad hicimos un trabajo espectacular”, añadió.

Respecto al crecimiento electoral del Partido Republicano y del propio Partido Nacional Libertario por sobre los partidos tradicionales de Chile Vamos, Kaiser señaló que “el Partido Republicano recoge lo que fue la primera etapa de Chile Vamos y el PNL introduce elementos que son novedosos en nuestra estructura política nacional, como el libertarismo”.

El ex candidato también se refirió críticamente al desempeño de las encuestas durante el proceso electoral. Según explicó, los estudios de opinión pública no reflejaron adecuadamente su posición real. “Sabíamos que nuestra posición no estaba siendo graficada con exactitud en la encuestas, Cadem nos dio 4 o 6 puntos, nos hicieron mucho daño a la hora de obtener respaldo y apoyo financiero para la campaña, sabíamos que las encuestas no estaban graficando la situación como correspondía”. A su vez, reconoció que sus propios cálculos internos tampoco fueron precisos: “Nuestras mediciones nos engañaron también, no lo vimos venir, hay un problema con el instrumento mismo”. Kaiser abordó además el crecimiento del candidato Franco Parisi (PDG), quien obtuvo un importante porcentaje de votos. Según explicó, esto se debe a un electorado despolitizado y especialmente golpeado. “Se subestimó la capacidad de Parisi de motivar a una clase media que se siente muy abusada por el sistema y que no está dispuesta a votar por quienes tradicionalmente dicen ser críticos del sistema como los de izquierda”. Aseguró que “el crecimiento de Parisi es 100% a costa de Jara”, relacionando ese respaldo con un malestar del gobierno de Gabriel Boric y de la candidatura oficialista de Jeanette Jara. Agregó que “el problema del PDG no es que no sean fachos ni comunachos, el problema es que en la conformación metieron a ambas partes y ponerles de acuerdo...eso es complicado, va a estar muy entretenido el observar esto”.

Finalmente, el diputado se refirió al debate sobre gobernabilidad posterior a las elecciones y a la eventual conformación de equipos políticos o técnicos en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Kaiser remarcó que no corresponde anticipar reparticiones antes del balotaje del 14 de diciembre. “Respetamos profundamente la soberanía del pueblo de Chile, repartir un gobierno que todavía no ha sido electo desprecia la facultad del pueblo de Chile de tomar su decisión”, señaló. Enfatizó que “sería un error histórico subestimar la capacidad electoral de la izquierda”, llamando a ser prudentes pese al favoritismo que algunas encuestas otorgan al candidato republicano.


ferryelecciones

TABSA REFUERZA CRUCES A PORVENIR POR ELECCIONES DEL DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Leer Más

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

FV 5
nuestrospodcast
Gerente general de Enap, Julio Friedmann, junto a representantes de las empresas firmantes

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
cdtaiuu

CLUB DEPORTIVO TAIIU CIERRA UN EXITOSO E HISTÓRICO 2025

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
directorasernapesca

BALANCE 2025 SERNAPESCA DESTACA NUEVAS CERTIFICACIONES, TEMPORADA DE PESCA RECREATIVA Y AVANCES EN FISCALIZACIÓN EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
corridapaz

GASCO MAGALLANES RESPALDÓ LA PRIMERA CORRIDA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA QUE CONVOCÓ A 800 ESTUDIANTES