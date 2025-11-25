CÉSAR CIFUENTES PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO REGIONALISTA Y SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: “LA DERECHA TIENE QUE COMPRENDER QUE HOY DÍA TIENE QUE TRABAJAR UNIDA”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente del Movimiento Regionalista, César Cifuentes, analizó en profundidad el escenario electoral nacional y regional, marcado —según señaló— por un fuerte descontento ciudadano hacia la clase política tradicional.

Cifuentes calificó como llamativa la manera en que se presentaron los resultados. “Fue extraño el como se presentó los resultados de las elecciones”, afirmó, destacando que en Magallanes se mantiene una tendencia histórica hacia la izquierda. “Sabíamos que nuestra región tiene una tendencia marcada hace muchos años hacia el lado izquierdo y estaba claro, ellos iban a sacar a un diputado y eso fue así”. También hizo referencia al desempeño del parlamentario Carlos Bianchi: “Yo no sé cómo lo hace pero ellos tienen su votación, tienen su voto duro y lo demostraron una vez más”.

El dirigente sostuvo que hubo expectativas sobre un posible doblaje de Republicanos en la región, lo que finalmente no ocurrió. A su juicio, el resultado global refleja un cambio profundo en el clima político: “Esto es un remezón completo hacia la política en general. El voto de las presidenciales marca un descontento en la gente, el que haya salido Parisi con cerca de un 20% te demuestra que existe un descontento entre los políticos existentes en el actual gobierno y frente a políticos que venían de años de la derecha que también se vieron afectados por esto”.

En esa línea, enfatizó que los comicios evidencian la desconexión entre autoridades y ciudadanía. “Esto demuestra el descontento hacia la clase política y la desconexión de la clase política frente a los problemas que tiene la ciudadanía”.

Respecto al futuro político del país, Cifuentes planteó un llamado a los jóvenes y a la necesidad de reflexionar sobre el rumbo económico y social de Chile. “Estas elecciones van a marcar una diferencia muy grande en el Chile que viene, los jóvenes tienen que ponerle atención a esto porque de esto va a depender el futuro de ellos, de sus padres”, expresó, preguntando: “¿Queremos seguir con un país con una tasa de desempleo en el 9%, donde la inversión extranjera es mínima, donde se le ponen mil trabas a las empresas que quieren invertir en nuestro país, o queremos recuperar nuestro país, queremos volver a ese Chile de los jaguares de Latinoamérica?”. Agregó que, en su opinión, “el comunismo no va por ese lado”.

El presidente del Movimiento Regionalista también se refirió al impacto que dejó la reciente jornada electoral en el sistema de partidos. “Son 13 los partidos políticos que desaparecen en nuestro país y esto es la expresión de la gente que ya no quiere los políticos de terno que llevan no sé cuántos años ejerciendo puestos y negociando cúpulas de poder”, comentó, indicando que esta transformación genera un escenario más complejo. “Cuando ocurre esto, que la política se transforma en partidos políticos pequeños, creo que se produce un desorden de representatividad complejo y se complejiza también la toma de decisiones”.

Sobre el reacomodo de la derecha, Cifuentes fue categórico: “La derecha más antigua recibió tremendo remezón, la gente le pegó una cachetada inmensa a Chile Vamos, pensaron que llevaban la guaripola y no fue así”. Afirmó que “a veces los partidos son un poco soberbios y en política no está nada escrito”, subrayando que “la derecha tiene que comprender que hoy día tiene que trabajar unida”.

Finalmente, se refirió directamente al candidato José Antonio Kast, planteando que debe abrirse a captar al electorado que apoyó a Franco Parisi. “José Antonio Kast tiene que preocuparse hoy día de encantar a ese 20% que es importante, ese 20% de Parisis. La derecha se va a cuadrar con él ahora sí o sí, ningún partido de derecha quiere que el Partido Comunista dirija al país”, sostuvo. Añadió estar convencido del triunfo del líder republicano: “Yo estoy convencido de que va a salir presidente… pero quiero que cuando JAK llegue a la presidencia comprenda que la derecha es una sola, que ocupe a la gente con experiencia, se necesita gente con experiencia, la administración pública es muy distinta al mundo privado”.



