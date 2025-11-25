Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

25 de noviembre de 2025

CÉSAR CIFUENTES PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO REGIONALISTA Y SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: “LA DERECHA TIENE QUE COMPRENDER QUE HOY DÍA TIENE QUE TRABAJAR UNIDA”

Buenos días región.

cesarcifuentes

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente del Movimiento Regionalista, César Cifuentes, analizó en profundidad el escenario electoral nacional y regional, marcado —según señaló— por un fuerte descontento ciudadano hacia la clase política tradicional.

Cifuentes calificó como llamativa la manera en que se presentaron los resultados. “Fue extraño el como se presentó los resultados de las elecciones”, afirmó, destacando que en Magallanes se mantiene una tendencia histórica hacia la izquierda. “Sabíamos que nuestra región tiene una tendencia marcada hace muchos años hacia el lado izquierdo y estaba claro, ellos iban a sacar a un diputado y eso fue así”. También hizo referencia al desempeño del parlamentario Carlos Bianchi: “Yo no sé cómo lo hace pero ellos tienen su votación, tienen su voto duro y lo demostraron una vez más”.

El dirigente sostuvo que hubo expectativas sobre un posible doblaje de Republicanos en la región, lo que finalmente no ocurrió. A su juicio, el resultado global refleja un cambio profundo en el clima político: “Esto es un remezón completo hacia la política en general. El voto de las presidenciales marca un descontento en la gente, el que haya salido Parisi con cerca de un 20% te demuestra que existe un descontento entre los políticos existentes en el actual gobierno y frente a políticos que venían de años de la derecha que también se vieron afectados por esto”.

En esa línea, enfatizó que los comicios evidencian la desconexión entre autoridades y ciudadanía. “Esto demuestra el descontento hacia la clase política y la desconexión de la clase política frente a los problemas que tiene la ciudadanía”.

Respecto al futuro político del país, Cifuentes planteó un llamado a los jóvenes y a la necesidad de reflexionar sobre el rumbo económico y social de Chile. “Estas elecciones van a marcar una diferencia muy grande en el Chile que viene, los jóvenes tienen que ponerle atención a esto porque de esto va a depender el futuro de ellos, de sus padres”, expresó, preguntando: “¿Queremos seguir con un país con una tasa de desempleo en el 9%, donde la inversión extranjera es mínima, donde se le ponen mil trabas a las empresas que quieren invertir en nuestro país, o queremos recuperar nuestro país, queremos volver a ese Chile de los jaguares de Latinoamérica?”. Agregó que, en su opinión, “el comunismo no va por ese lado”.

El presidente del Movimiento Regionalista también se refirió al impacto que dejó la reciente jornada electoral en el sistema de partidos. “Son 13 los partidos políticos que desaparecen en nuestro país y esto es la expresión de la gente que ya no quiere los políticos de terno que llevan no sé cuántos años ejerciendo puestos y negociando cúpulas de poder”, comentó, indicando que esta transformación genera un escenario más complejo. “Cuando ocurre esto, que la política se transforma en partidos políticos pequeños, creo que se produce un desorden de representatividad complejo y se complejiza también la toma de decisiones”.

Sobre el reacomodo de la derecha, Cifuentes fue categórico: “La derecha más antigua recibió tremendo remezón, la gente le pegó una cachetada inmensa a Chile Vamos, pensaron que llevaban la guaripola y no fue así”. Afirmó que “a veces los partidos son un poco soberbios y en política no está nada escrito”, subrayando que “la derecha tiene que comprender que hoy día tiene que trabajar unida”.

Finalmente, se refirió directamente al candidato José Antonio Kast, planteando que debe abrirse a captar al electorado que apoyó a Franco Parisi. “José Antonio Kast tiene que preocuparse hoy día de encantar a ese 20% que es importante, ese 20% de Parisis. La derecha se va a cuadrar con él ahora sí o sí, ningún partido de derecha quiere que el Partido Comunista dirija al país”, sostuvo. Añadió estar convencido del triunfo del líder republicano: “Yo estoy convencido de que va a salir presidente… pero quiero que cuando JAK llegue a la presidencia comprenda que la derecha es una sola, que ocupe a la gente con experiencia, se necesita gente con experiencia, la administración pública es muy distinta al mundo privado”.


pampaguanaco

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

Leer Más

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

pampaguanaco
nuestrospodcast
REUNIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (5)

MUNICIPALIDAD Y POLICÍAS COORDINAN ACCIONES CONTRA FIESTAS Y LOCALES CLANDESTINOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
seremihacienda

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DETALLA ALCANCES DE LA LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tabsapinguineras

TABSA INVITA A RESERVAR DESDE YA LA TEMPORADA 25/26 PARA LAS PINGÜINERAS DE ISLA MAGDALENA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
A

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES RECIBIÓ CERTIFICACIÓN COMO ESPACIO LABORAL PREVENTIVO TRAS DOS AÑOS DE TRABAJO JUNTO A SENDA PREVIENE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA