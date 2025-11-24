Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de noviembre de 2025

“PARA MÍ SON SOLO FUEGOS ARTIFICIALES”: CONSEJERA GALLARDO CRITICA EL PEDZE 2.0 Y LA GESTIÓN DEL ACTUAL GOBIERNO REGIONAL EN SALUD Y VIVIENDA

Buenos días región.

coregallardo

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la consejera regional Roxana Gallardo Concha abordó una amplia agenda de temas que hoy atraviesan al Consejo Regional (CORE), desde el respaldo a actividades costumbristas hasta las controversias por la expropiación del ex Club Hípico y el retiro de la adenda de salud.

Gallardo comenzó refiriéndose a la última sesión del CORE realizada en Puerto Williams, donde se respaldaron iniciativas como el III Festival del Guanaco en Timaukel y el aniversario de Río Verde. En ese contexto lamentó la ausencia del gobernador regional Jorge Flies: “Son las peticiones que se repiten en todas partes, lo mismo que pasa en Natales, Porvenir, problemas de salud, aislamiento, alcantarillado, los problemas están identificados, solo falta que actúe el Ejecutivo”. Agregó que, al no asistir el gobernador, ella debió presidir la sesión.

Respecto a la presunta colusión en el mercado de la centolla, la consejera explicó que “se formó una comisión para hacer un análisis, no sé si el CORE puede hacer mucho en este tema, esto es un tema delictual, ya están las respectivas investigaciones”. Aun así, valoró el gesto: “Creo que la justicia tiene que seguir su curso, las investigaciones tienen que ser serias” y señaló que si estas acciones sirven para ejercer presión, “bienvenido sea”, aunque lo consideró más bien “un gesto político de buena voluntad”.

Uno de los puntos más críticos fue la expropiación del ex Club Hípico y la discusión sobre un posible parque. Gallardo reconoció que algunos consejeros que apoyaron inicialmente la idea hoy podrían no estar tan de acuerdo: “Muchos cores que apoyaron esta iniciativa en un principio capaz ahora no estén muy de acuerdo en haberlo hecho”. Añadió que esto abrió un flanco en otras demandas históricas: “Esto abrió un flanco para que volviera a ponerse sobre la mesa temas de muchos años que son anhelos de las comunidades como situaciones de servicios básicos, alcantarillados, etc.”.

Sobre el eventual uso del terreno, afirmó: “Si se llega a expropiar me gustaría que la ciudadanía realmente tenga algo que decir sobre lo que quieren ahí”. También criticó el proceso: “En esto fue todo muy rápido, aparece primero en los diarios, esto molesta también que aparezca primero en la prensa estas iniciativas, esto le quita piso al Gobierno Regional”. Asimismo cuestionó los montos conocidos: “Según la información que manejamos como consejeros esos no son los valores que corresponden (tasación de suelo)”.

En relación al PEDZE 2.0, Gallardo fue tajante: “Para mí son solo fuegos artificiales, más humo, hay temas que se pudieron haber hecho durante estos 4 años y no hicieron nada”. Aseguró que se trata de una especie de paquete para cerrar pendientes: “Fue como un paquete de armar proyectos de cosas que no hicieron durante estos 4 años de gobierno”.

Finalmente, se refirió al retiro de la Adenda de Salud anunciado por el gobernador Flies. Gallardo recordó que siempre ha apoyado los convenios en vivienda y salud, pero cuestionó la forma en que se están ejecutando: “Los dos convenios hoy en día las decisiones se están tomando desde los ministerios, nosotros estamos como billetera, no nos preguntan nada”. Sumó que si el convenio estuviera bien formulado, los avances serían notorios: “Si estuviera bien hecha y no hubiera nada que hacer hubiéramos avanzado con las listas de espera”.

Apuntó también a la falta de garantías para exigir cumplimiento: “Hemos puesto plata como Gobierno Regional, pero no se trata solo de poner plata, el sector no ha cumplido con su parte y en el convenio no hay cómo exigirle que cumpla con su parte”. Por ello insistió en partir de cero: “Prefiero que se trabaje un nuevo convenio desde 0 con las nuevas autoridades, ojalá que el ministerio nos considere las cosas que como Consejo Regional tenemos que decir”.


2025-11-13 Visita Porvenir (2)

CONSEJERO CÁRDENAS DESTACA AVANCE DE OBRAS EN PORVENIR DURANTE VISITA INSPECTIVA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

Leer Más

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

cadem-jose-antonio-kast-obtendria-mas-de-15-puntos-que-jeannette-jara-en-segunda-vuelta
nuestrospodcast
EP 13

PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
TWINS CAMINO Y EN GLACIAR UNION 5

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH LLEGAN A GLACIAR UNIÓN PARA ACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
18

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
redsalud

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE