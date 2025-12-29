CONTROL BIOMÉTRICO EN MAGALLANES: DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME ADVIERTE SOBRE COSTOS, FACTIBILIDAD Y EXPERIENCIAS FALLIDAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado electo por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, conversó con la ciudadanía sobre diversos temas de la contingencia regional y nacional, abordando la reconfiguración de la derecha en Chile, el eventual gobierno de José Antonio Kast, la postergación del proyecto de control biométrico en Magallanes y la situación del Ministerio Público en la región.

En relación con el escenario político nacional, Riquelme sostuvo que existe una nueva dinámica tras la reciente elección presidencial. “Creo que lo que sucede en Magallanes como a nivel nacional es que vemos a un presidente electo que se ha tomado la agenda, el presidente ya empezó a trabajar al día posterior a la elección, conocer los problemas que hay que priorizar en el gobierno de José Antonio Kast… la comunidad nos exige desde el momento 1 que empecemos a trabajar”, señaló.

Respecto a la conformación de los equipos políticos y técnicos del eventual gobierno, el diputado electo enfatizó que no se tratará de una repartición partidista. “Esto no va a ser una distribución por partidos políticos, vamos a elegir a los más competentes que puedan llevar a cabo el plan de gobierno de José Antonio Kast”, indicó, agregando que dentro de las primeras acciones se contemplan auditorías a distintos niveles del Estado. En ese sentido, afirmó que “auditorías desde los gobiernos regionales hasta el gobierno central es importante”.

Otro de los temas abordados fue la postergación del proyecto de control biométrico por parte del Consejo Regional de Magallanes. Riquelme respondió a las declaraciones del diputado Carlos Bianchi, cuestionando la forma en que se ha instalado el debate. “Escuché las declaraciones del diputado Bianchi diciendo que este era un proyecto de ley que había que hacerlo y presionando mucho tanto a los medios y casi amenazando a los consejeros regionales que si no le aprobaban este proyecto poco menos que estaban en contra de la delincuencia”, afirmó.

En esa línea, recordó experiencias previas y advirtió sobre las expectativas asociadas a este tipo de iniciativas. “Quiero recordar al diputado Bianchi que poco antes de que existiera la norma en Chacalluta ya estaba aplicado el control biométrico, la norma lo único que hizo es permitir que este control biométrico no solamente sea en pasos internacionales sino también en viajes nacionales y aeropuertos, por lo tanto no es una obligación gastarse 5 mil millones de pesos en control biométrico”, sostuvo. Además, señaló que “el mismo proyecto por el mismo monto fue aprobado por el Gobierno Regional Metropolitano, fue un fracaso, después de 3 años ni siquiera se pudo adjudicar”, llamando a tener cautela con anuncios que finalmente no se concretan.

El parlamentario electo también explicó una de las principales dificultades técnicas del sistema. “Aquí el gran problema que tiene el control biométrico es que tenemos que enrolar a las personas… si se bajan 200 personas de ese avión tienes que enrolar a esas 200 personas para que puedan ser a futuro detectadas por el control biométrico, enrolarse en un sistema de voz, huellas dactilares y además la cara, ¿te imaginas eso?”, cuestionó.

Finalmente, Riquelme abordó la situación del Ministerio Público en Magallanes y adelantó que será uno de los primeros temas a tratar con el Fiscal Nacional. “Uno de los primeros temas que vamos a abordar con el fiscal nacional va a ser las prioridades de Magallanes, creo que la Fiscalía Regional, que es la que tiene que perseguir delitos, está más preocupada de perseguir a sus propios fiscales”, afirmó, mencionando los fallos judiciales que han significado pagos millonarios con recursos públicos.

En ese contexto, criticó el enfoque actual de persecución penal en la región. “Estamos perdiendo recursos en andar persiguiendo las 20 lucas que dejan en la revisión técnica en vez de andar persiguiendo estos delitos que son gravísimos”, advirtiendo sobre la gravedad de las cifras regionales. “Tenemos las mayores tasas de delitos contra menores, una de las tasas más altas de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres”, concluyó.



