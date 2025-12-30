Punta Arenas,
30 de diciembre de 2025

MAGALLANES REFUERZA LA DIFUSIÓN DEL TURISMO INVERNAL CON PROGRAMA ORIENTADO A LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

​El programa corresponde al segundo proyecto aprobado para ejecución por CORMAG y se desarrolla bajo un modelo de colaboración público–privada, con financiamiento compartido 50/50 entre el Gobierno Regional y el sector privado, orientado a enfrentar la estacionalidad turística y fortalecer el desarrollo económico regional.

COMUNICADO DE PRENSA_Cormag 29

​Con el objetivo de dinamizar la economía regional y fortalecer la actividad empresarial vinculada al turismo durante la temporada invernal, la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) realizó el lanzamiento oficial del Programa de Difusión Turística Temporada Invernal, iniciativa que apunta a incrementar la visibilidad del destino Magallanes en mercados estratégicos y contribuir a la continuidad operativa de las empresas del sector.

 
La actividad reunió a la presidenta del Directorio la gobernadora regional subrogante de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenia Mancilla; a la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo; el presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), Rodrigo Bustamante; y el Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de LATAM Airlines, Juan José Tohá, junto a autoridades regionales, representantes de SERNATUR y ProChile, socios de CORMAG y actores de los distintos rubros que conforman la cadena de valor del turismo regional, como alojamiento, gastronomía, transporte, comercio, guías de turismo y servicios asociados.

 
El programa corresponde al segundo proyecto aprobado para ejecución por CORMAG y se desarrolla bajo un modelo de colaboración público–privada, con financiamiento compartido 50/50 entre el Gobierno Regional y el sector privado, orientado a enfrentar la estacionalidad turística y fortalecer el desarrollo económico regional.

 
Durante su intervención, la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo, destacó que la iniciativa se inserta en una línea de trabajo sostenida por la región, reforzando el invierno como una oportunidad económica concreta.

 
“Este programa viene a fortalecer una estrategia que la región ha impulsado durante años. El foco está puesto en generar actividad económica en temporada invernal y dar mayor continuidad a las empresas que dependen del turismo”, señaló.
Asimismo, relevó el impacto transversal que tiene el turismo en la economía regional.

 
“Cuando logramos atraer visitantes en invierno, se activa una cadena de valor completa: transporte local, restaurantes, comercio, alojamientos, hostales y servicios turísticos. Ese movimiento económico es clave para la sostenibilidad del sector empresarial regional”, agregó.

 
Por su parte, el presidente de HYST, Rodrigo Bustamante, destacó la relevancia del programa para la sostenibilidad del sector turístico.

 
“Este proyecto representa un paso clave para enfrentar la estacionalidad turística en Magallanes. Contar con LATAM Airlines como socio estratégico nos permite proyectar el destino a nivel internacional, especialmente en el mercado de Estados Unidos, y posicionar el invierno como una temporada con oportunidades reales para el turismo, el empleo y la economía regional. La articulación público-privada es fundamental para convertir a Magallanes destino durante todo el año, con temporadas de verano e invierno, desechando de esta manera los antiguos conceptos de temporada alta y baja” señaló.

 
La iniciativa contempla una estrategia de difusión turística a través de canales de alto alcance, contando con el apoyo de LATAM Airlines como aliado estratégico para amplificar el destino Magallanes en temporada invernal. Al respecto, el Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de LATAM, Juan José Tohá, destacó el valor de la colaboración con los territorios.

 
“El objetivo es que más personas puedan conocer y disfrutar de las maravillas que ofrece esta región. En particular, iremos a buscar visitantes en Estados Unidos que estén interesados en venir durante el invierno, una época que es muy bonita y que, probablemente, no hemos sido capaces de comunicar ni mostrar suficientemente al mundo. Para eso, LATAM va a estar disponible y comprometida en facilitar la llegada de esas personas a la región”, señaló.

 
Con este lanzamiento, Magallanes avanza en una estrategia orientada a potenciar el turismo como motor de la economía regional, fortaleciendo la articulación público–privada y generando condiciones para una mayor estabilidad del sector empresarial durante todo el año.

VUELVE LA "BOMBA MAGALLANES": AUTORIDADES INAUGURAN RESTAURADA Y RENOVADA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS

MUNICIPIO INFORMA HORARIOS Y REFUERZOS PARA AÑO NUEVO EN PUNTA ARENAS

​Salud, cementerio y seguridad municipal operarán con servicios especiales el 31 y 1 de enero.

​Salud, cementerio y seguridad municipal operarán con servicios especiales el 31 y 1 de enero.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CAROLINA GOIC SE REUNIÓ CON EL EQUIPO DE KAST PARA ABORDAR POLÍTICAS SOBRE EL CÁNCER

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EXGUARDAPARQUES DE CONAF RECIBIRÁ EL PREMIO POR LA PAZ QUE CONFIERE EL OBISPADO