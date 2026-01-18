Punta Arenas,
18 de enero de 2026

MUNICIPIO REITERA URGENCIA POR RELLENO SANITARIO TRAS VISITA A VERTEDERO MUNICIPAL

El alcalde advirtió que la falta de una solución estructural a nivel regional podría encarecer el sistema de aseo y afectar directamente el bolsillo de las vecinas y vecinos de Punta Arenas.

Tras una visita técnica realizada al vertedero municipal, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, reiteró la preocupación del municipio por la situación que enfrenta la disposición final de residuos en la comuna y la falta de avances concretos en la implementación de un relleno sanitario, proceso que depende del Gobierno Regional de Magallanes.

La visita contó con la participación de concejales y representantes de distintos servicios públicos, entre ellos Salud, Subdere, Medio Ambiente y el propio Gobierno Regional. Según explicó el jefe comunal, la instancia permitió evidenciar responsabilidades pendientes y la ausencia de definiciones claras respecto a la conducción del proyecto. “Este es un problema que venimos advirtiendo desde hace muchos años. El proceso comenzó en 2017, pero los plazos no se cumplieron y nunca hubo claridad. Hoy estamos pagando las consecuencias de años perdidos”, afirmó Radonich.

El alcalde precisó que, si bien el vertedero municipal no se encuentra colapsado, su vida útil es limitada y se acorta progresivamente debido a la falta de una solución definitiva. En ese contexto, cuestionó que recién ahora se señale que la municipalidad sería la encargada del relleno sanitario, pese a que esa definición fue solicitada desde el inicio del proceso. “Insistimos reiteradamente, porque este no es solo un tema ambiental, es un tema de operación de la ciudad y, muy importante, del bolsillo de los vecinos”, enfatizó.

Radonich advirtió que, ante la inexistencia de un relleno sanitario, la única alternativa para extender el funcionamiento del vertedero son obras de alto costo, lo que podría impactar directamente en el cobro de los derechos de aseo. “Mientras más gasto tenga el sistema, más pagan los vecinos. Y eso no es justo”, sostuvo, apuntando a la necesidad de evitar que la comunidad asuma los costos de una falta de planificación de largo plazo.

El jefe comunal fue crítico con la gestión regional de los últimos años, señalando que hubo promesas incumplidas y cambios constantes en los plazos. “Se nos decía que el proyecto funcionaba en 2022, después en 2024, luego en 2026, y hoy la realidad es que no pasó nada. Hubo falta de gestión, de visión y también de humildad para pedir apoyo técnico en un tema complejo”, indicó.

Finalmente, Radonich recalcó que el municipio continuará insistiendo para que la solución no recaiga en la ciudadanía. “Lo que voy a pelear, en el buen sentido, es que los habitantes de Punta Arenas no paguen un peso más por una situación que no generaron. Existe una responsabilidad clara del Gobierno Regional en estos últimos siete años y la ciudad necesita una solución real, responsable y a corto plazo”, concluyó.


City Tour municipal

CON ALTA CONVOCATORIA DEBUTARON LOS CITY TOURS DE VERANO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SENADO APRUEBA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE FERIAS LIBRES Y QUEDA A PASOS DE SER LEY

