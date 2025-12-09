LA JUNJI Y SENADIS CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 2025 CON DIÁLOGO Y TALLER PARTICIPATIVO Y REFLEXIVO

“El Programa de Atención Temprana (PAT) es súper positivo y provechoso, complementando mucho el quehacer educativo. El equipo tiene otras miradas profesionales que hacen que la labor sea más enriquecedora y que todas y todos aporten a las niñas y los niños con necesidades especiales y a sus familias. Siempre son bienvenidos y recibidos con cariño los aportes que vengan desde las redes.”, dijo la directora del Jardín Infantil “Laguna Azul” de Punta Arenas, Carla Álvarez Damianovic, en la actividad de cierre 2025 del PAT, un diálogo y taller participativo y reflexivo que conectó la red intersectorial con la que operó esta exitosa instancia, financiada por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y ejecutada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

El encuentro tuvo lugar en los salones de la Caja de Compensación “La Araucana” en Punta Arenas, ubicada en calle O’Higgins 850, contando con una importante asistencia de profesionales, técnicos y funcionarias y funcionarios de distintas entidades, cita encabezada por la directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino y por su par de SENADIS, Bernarda Cares Coronado.

Este acuerdo de colaboración interinstitucional data de 2013 y es un programa de intervención temprana que implicó el trabajo de tres profesionales, de las áreas de la Salud, Educación y el ámbito Social, en distintos recintos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, otorgando respaldo a niñas y niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o rezago del desarrollo desde el enfoque de la Educación Inclusiva y el Modelo de Atención Temprana.

Las unidades educativas beneficiadas de la Junji fueron, en Punta Arenas, “Laguna Azul”, “Peter Pan”, “Continente Blanco”, “Las Charitas” y “Villa Las Nieves”; en Puerto Natales, “Los Cisnes” y “Los Chulenguitos” y en Porvenir, “Papelucho” y “Pepita de Oro”.

Las profesionales hicieron intervenciones en las aulas a las y los párvulos, trabajaron con las familias y desarrollaron estrategias para instalar competencias técnicas en las educadoras de las salas cuna y los jardines infantiles beneficiados, sumando costos de inversión por equipamiento, movilización para salidas a terreno y otras actividades como visitas domiciliarias, capacitaciones y talleres, con un presupuesto total de $63.305.625.

Para Carla Álvarez, el trabajo con las redes, en el diálogo final, fue algo novedoso. “Son las que deben complementarse en la cotidianeidad. Se puede hablar las cosas en las que se está fallado. Como establecimiento, tenemos una relación estrecha con el Centro de Salud Familiar (CESFAM) ‘Juan Damianovic’, por ejemplo, pero no tan así con el mundo judicial. Nos preguntamos cómo potenciar esto y qué oportunidades de mejora hay. El diálogo nos hizo acercarnos en lo profesional y generar ideas”, explicó.

Gabriela Chandia es trabajadora social del Programa “La niñez y la adolescencia se defienden” de la Corporación de Asistencia Judicial y calificó al PAT como “importantísimo para equiparar las oportunidades de las niñas y los niños y la atención temprana”. Dijo que son relevantes las instancias de reflexión y coordinación del intersector, en lo que respecta a las leyes vigentes. “Ojalá se mantengan porque son vitales para las y los párvulos y sus familias. Las atenciones interdisciplinarias requieren de comunicación, coordinación y articulación desde distintos puntos. Tenemos que hablar, canalizar y conocer cómo funcionamos todas y todos y nuestros tiempos, para que la atención sea integral, como lo espera la comunidad”, aseveró.

Balance del proceso anual

La directora regional de SENADIS, Bernarda Cares, afirmó que, como servicio, están muy contentos con la ejecución del PAT. “Es una necesidad sentida de la comunidad. El trabajo con las niñas y los niños pequeños y sus familias sigue siendo una demanda permanente. El espacio de diálogo permite identificarlo, que puedan pesquisarlo y hacer un trabajo a mediano y largo plazo para generar mejores condiciones de desarrollo”, enfatizó.

Sobre el encuentro final, agregó que es necesaria una labor coordinada con otras y otros. “Solos no se puede trabajar por el desarrollo de niñas y niños. El esfuerzo intersectorial cobra alta relevancia y el análisis permite identificar brechas que hay que seguir superando”, cerró.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela, destacó la generación del diálogo en el cierre del despliegue del PAT 2025, con distintos actores que apoyan y forman parte de la iniciativa. “A partir de éste, se pueden establecer los principales logros, así como también nuevos desafíos para avanzar en estrategias que aporten a la inclusión de las niñas y los niños”, concluyó.

