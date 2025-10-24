24 de octubre de 2025
MATERIAL DIDÁCTICO POR MÁS DE $63 MILLONES BENEFICIA A NIÑAS Y NIÑOS DE LA JUNJI MAGALLANES
Las y los párvulos favorecidos asisten a establecimientos educacionales de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.
Sesenta niñas y niños en situación de discapacidad y/o rezago en el desarrollo psicomotor, quienes son parte de los establecimientos educacionales contemplados en el convenio entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Programa de Atención Temprana (PAT) Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, fueron beneficiados con la entrega de material didáctico por $63.305.625.
La ceremonia respectiva fue realizada en el auditorio del Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum), encabezada por la directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino y la directora regional de Senadis, Bernarda Cares Coronado, en la que se oficializó la entrega a los equipos pedagógicos de los recintos “Laguna Azul”, “Peter Pan”, “Continente Blanco”, “Las Charitas” y “Villa Las Nieves”, de la capital regional.
Desglosando, 31 niñas y niños serán favorecidos en Punta Arenas, 19 en Porvenir y diez en Puerto Natales.
El PAT es conformado por profesionales de las áreas de salud, educación y ciencias sociales, contratados especialmente en este contexto, realizando un trabajo colaborativo y articulado junto a profesionales de la Junji, formando y apoyando a los equipos educativos con equipamiento, acompañando a las niñas y los niños y sus familias.
De esta forma, se brinda asesoría técnica para el fortalecimiento de prácticas inclusivas, apoyo para la transición educativa, coordinación y desarrollo de acciones intersectoriales con la disposición del material didáctico, orientado a disminuir barreras en el aprendizaje, el juego y la participación.
La activación en el Ciijum se tituló “Intencionando espacios educativos inclusivos, desde la diversificación de la enseñanza”, con el objetivo de reflexionar sobre los diversos usos y potencialidades de estos implementos, para contribuir a la inclusión social y equiparación de oportunidades de niñas y niños, procurando el acceso y participación en igualdad de condiciones a los sistemas de educación regular, salud y bienestar social, fortaleciendo el rol de las familias, considerando su participación activa y vinculante como parte del desarrollo de las y los párvulos.
Aumento de matrículas de niñas y niños en situación de discapacidad y rezago
La Junji asume la diversidad como un valor central que guía la educación de calidad, garantizando el cumplimiento de las leyes vigentes, enfocando sus líneas estratégicas al fortalecimiento y activación de aprendizajes garantizando las trayectorias educativas.
En el contexto regional, se ha visualizado un aumento de matrículas de niñas y niños en situación de discapacidad y rezago. Ante esto, los equipos educativos mostraron las necesidades sobre profundizar en el conocimiento de las leyes relacionadas a la inclusión y la incorporación de metodologías diversificadas para generar experiencias de aprendizaje pertinentes para todas y todos.
Bernarda Cares dijo que la actividad desarrollada en el Ciijum, se constituye en una instancia de encuentro de saberes y experiencias que permiten fortalecer el quehacer de los jardines infantiles en su rol de educadores, pero principalmente de garantes de derechos respecto de aquellas niñas y niños con rezago y/o discapacidad. Es “una oportunidad de reflexionar colectivamente en torno a nuevas prácticas que fomenten la inclusión social. El material proporcionado busca aportar al quehacer cotidiano de la educación parvularia y como Senadis, continuar apoyando el derecho a la igualdad de oportunidades desde la infancia”.
Paola Valenzuela concluyó que la Junji, a lo largo de su trayectoria y especialmente en la última década, “ha avanzado en desarrollar alianzas, estrategias, capacitación, formación e incorporar a profesionales que aporten al desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas, entendiendo la diversidad como una condición natural. El desarrollo de este acuerdo colaborativo con Senadis es una prueba del compromiso institucional”.
