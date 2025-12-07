SE LANZA EN PUNTA ARENAS "DIÁLOGOS AUSTRALES", EL PROYECTO QUE BUSCA GUARDAR LA HISTORIA DE MAGALLANES EN LA VOZ DE SUS HABITANTES

Contó con expertos internacionales y la participación de autoridades locales como Nelson Aguilera (CONADI) y Cristián Figueroa (INDH).

Con gran interés de la comunidad, se realizó el lanzamiento oficial del proyecto "Diálogos Australes: Archivo de Historia Oral Punta Arenas" con un seminario este jueves 4 de diciembre en el Club Croata.

El objetivo central de "Diálogos Australes" es fundamentalmente regional: Rescatar, preservar y difundir los testimonios orales de los propios ciudadanos de Magallanes y Punta Arenas. Sus historias serán claves para entender la historia reciente de nuestra región, buscando fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad magallánica.

Este archivo será pionero, pues busca convertirse en el primer Archivo de Historia Oral de la macrozona sur – austral de Chile impulsado desde la región.

Jornada de alto nivel y voces locales

El lanzamiento incluyó un seminario de gran convocatoria, donde destacó la presentación virtual del Dr. Emilio Crenzel desde Argentina, experto en Archivos de Historia Oral.

Además, el evento dio espacio a las voces locales relevantes para la comunidad: Don Nelson Aguilera, Jefe OIA de CONADI, quien entregó la perspectiva de los Pueblos Originarios y, Don Cristián Figueroa, Director Regional del INDH, quien comentó la importancia del archivo en relación con los Derechos Humanos y el desarrollo local.

El encuentro cerró con la emotiva presentación del Conservatorio de Música UMAG, marcando el inicio de la Etapa I del proyecto, que contempla una activa agenda de vinculación con el medio y la sociedad civil de Magallanes.

El equipo del proyecto invitó a toda la comunidad a sumarse y participar en esta iniciativa que busca preservar la memoria de Magallanes para las futuras generaciones.



