CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE AUTOCUIDADO EN BORDE COSTERO

Personal de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, realizó un taller de difusión de medidas de autocuidado en el borde costero, actividad que se desarrolló en el Colegio Punta Arenas.

La actividad es parte de la campaña nacional de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), en donde se entregan a diferentes comunidades educativas consejos de autocuidado considerando la época estival y la afluencia al borde costero.

De esta manera el Subteniente Litoral Sebastián Araya, Jefe del Departamento de Operaciones de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, coordinó junto a su equipo diversas visitas a establecimientos de la comuna, en donde se han reunido con comunidades educativas llamando al autocuidado y visualizar los peligros en el borde costero.

A través de una exposición en donde se busca la participación de los estudiantes, se aclaran diversos conceptos tales como que es una playa habilitada para el baño, importancia del número de Emergencias Marítimas 137, que hacer en caso de un incidente y como prevenir que estos ocurran.





