HOSPITAL DE PUERTO NATALES SUPERA LOS 200 PACIENTES ATENDIDOS POR CÓDIGO ACV GRACIAS A INNOVADOR SISTEMA DE TELEMEDICINA

​El sistema TELEACV Natales está diseñado para la atención inmediata de pacientes que ingresan a la Unidad de Emergencia con sospecha de accidente cerebrovascular dentro de las primeras horas de iniciados los síntomas. Este modelo permite reducir los tiempos críticos de diagnóstico y tratamiento, al facilitar una evaluación clínica urgente, la realización expedita de una tomografía computada (TAC) y exámenes de laboratorio, junto a la consulta en tiempo real con el neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes, Dr. Javier Gaete, mediante telemedicina.



Sobre el funcionamiento de este modelo, el neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes y referente de las atenciones vía TELEACV, Dr. Javier Gaete, destacó que “este sistema ha permitido ofrecer una atención neurológica especializada en tiempos que antes eran imposibles para la provincia. Hoy podemos evaluar al paciente en minutos, observar sus imágenes y acompañar al equipo de Natales en decisiones que pueden cambiar completamente la evolución de un ACV agudo”. El especialista enfatizó que la continuidad del servicio durante más de siete años “ha significado salvar vidas y disminuir secuelas, gracias a un trabajo coordinado que involucra a múltiples unidades y profesionales”.



Cuando el diagnóstico confirma un infarto cerebral agudo, el equipo de la Unidad de Emergencia de Natales está habilitado para realizar una trombólisis endovenosa, un tratamiento que disuelve el coágulo que obstruye el flujo sanguíneo cerebral. Este procedimiento se realiza en coordinación directa con el neurólogo del Hospital Clínico a través de video consulta, permitiendo actuar dentro de la estricta ventana de tiempo que determina el éxito del tratamiento.

El modelo TELEACV fue implementado en julio de 2018, luego de un año de capacitación, elaboración de protocolos y habilitación tecnológica. Desde entonces ha funcionado con una cadena asistencial que integra al SAMU, la Unidad de Emergencia, los servicios de laboratorio e imagenología, las unidades TIC y de Paciente Crítico del Hospital de Natales, y el Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Magallanes.



En estos más de 7 años de funcionamiento ininterrumpido 24/7, incluso durante los momentos más críticos de la pandemia, el sistema ha transformado la atención del ACV en la región. Antes de 2018, el antiguo hospital no contaba con TAC, lo que obligaba a trasladar a todos los pacientes Código ACV a Punta Arenas. Hoy, gracias a TELEACV, la cantidad de personas atendidas se multiplicó casi por seis, con tiempos de respuesta mucho más rápidos y oportunos.



El impacto del sistema también se refleja en la experiencia de los usuarios. Cristian González, paciente que sufrió un ACV durante esta semana y fue atendido mediante TELEACV Natales, relató que “si no hubiera sido por la rapidez con que me atendieron y por la conexión inmediata con el neurólogo, no sé qué habría pasado. En minutos ya estaban haciéndome los exámenes y explicándome lo que ocurría. Me siento afortunado de haber tenido este acceso aquí mismo en Natales”. Su testimonio destaca el valor humano y clínico del modelo, especialmente en una comuna distante de los grandes centros hospitalarios.



El sistema de Puerto Natales fue, además, la segunda experiencia de telemedicina para ACV agudo en Chile, después del modelo implementado en 2016 por el Servicio de Salud Metropolitano Sur entre el Hospital Barros Luco Trudeau y el Hospital El Pino.



El reconocimiento precoz y la atención rápida han sido claves para el éxito de TELEACV Natales, un servicio que hoy supera las 200 atenciones de urgencia y decenas de tratamientos trombolíticos, consolidándose como un referente regional y nacional en el manejo del accidente cerebrovascular agudo.









