CENS Y SERVICIO DE SALUD MAGALLANES FIRMAN ALIANZA PARA FORTALECER LA SALUD DIGITAL EN LA REGIÓN

Con el objetivo de optimizar la gestión de la información en salud mediante la interoperabilidad, el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) y el Servicio de Salud Magallanes (SSM) firmaron un convenio de colaboración que busca mejorar la calidad de los registros clínicos, reducir los tiempos de espera y promover una atención más eficiente y segura para los pacientes.

El acuerdo contempla diversos ejes de trabajo orientados al intercambio efectivo de información entre sistemas de salud. Entre ellos, se incluyen la medición, diagnóstico y análisis de los estándares de calidad de datos, la privacidad y seguridad de la información, la formación de capital humano especializado en tecnologías de información en salud, y la implementación de buenas prácticas en innovación y emprendimiento.

Además, ambas instituciones acordaron colaborar en la evaluación de los sistemas de información en salud y de la madurez de la red, el fomento a la innovación, el uso y análisis de estándares de calidad de datos e interoperabilidad, y el desarrollo de proyectos conjuntos que permitan cumplir los objetivos establecidos.

May Chomali, Directora Ejecutiva de CENS, destacó la relevancia de este acuerdo, señalando: “Estamos muy entusiasmados por comenzar a trabajar con Magallanes, una región que, aunque geográficamente distante, sentimos muy cercana gracias al compromiso y la visión que comparten en materia de salud digital”.

“Este convenio no solo nos permitirá implementar herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras para mejorar la calidad de los registros clínicos y reducir los tiempos de espera, sino que también nos dará la oportunidad de formar equipos capacitados y fortalecer la interoperabilidad entre sistemas. Creemos firmemente que, a través de este trabajo conjunto, podremos acortar distancias y generar un impacto positivo y duradero en la vida de las personas que habitan esta región tan única y estratégica para el país”, afirmó la Directora Ejecutiva de CENS.

Por su parte, Andrés Oval, Encargado de la Unidad de Proyectos e Innovación en Salud de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, señaló que esta alianza con CENS representa un paso fundamental en su compromiso por democratizar el acceso a servicios de salud de calidad en la región. En sus palabras, destacaron que las características geográficas únicas de Magallanes, con comunidades distribuidas en vastos territorios y condiciones climáticas desafiantes, requieren soluciones innovadoras que acerquen la atención médica especializada a todos los habitantes.

“La salud digital no es solo una tendencia tecnológica, es una herramienta transformadora que permitirá reducir de manera significativa las brechas de acceso, oportunidad y territorialidad, especialmente para quienes viven en localidades rurales o aisladas. Esta sinergia nos permitirá desarrollar soluciones contextualizadas que realmente impacten en la calidad de vida de los magallánicos, reduciendo tiempos de espera, optimizando recursos y garantizando que la distancia no sea una barrera para recibir atención médica oportuna y de excelencia”, manifestó Andrés Oval.

Beneficios





La firma de este convenio representa un salto cualitativo para el Servicio de Salud Magallanes en diversas dimensiones. En primer lugar, permitirá acceder a conocimiento especializado y metodologías probadas en salud digital, acelerando significativamente sus procesos de modernización tecnológica.

En el ámbito operativo, el acuerdo fortalecerá sus capacidades para implementar soluciones más robustas, optimizar los sistemas de gestión hospitalaria y desarrollar plataformas interoperables que faciliten el intercambio de información clínica, mejorando así la continuidad de la atención a la comunidad. “Esto significa una mejor experiencia para nuestros usuarios, mayor efectividad en nuestros procesos internos y un valor agregado a nuestras acciones en red”, añadió el Encargado de la Unidad de Proyectos e Innovación en Salud de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes.

Finalmente, desde la perspectiva del desarrollo del capital humano, Andrés Oval destacó que el convenio abrirá oportunidades de capacitación y transferencia tecnológica para sus equipos, potenciando sus competencias digitales y preparándolos para liderar la transformación digital en salud a nivel regional.

Con este convenio, se refuerza el trabajo liderado por las instituciones públicas y los actores claves del ecosistema de salud, el cual contribuye a cerrar las brechas en tecnologías de la información y potenciar el desarrollo de proyectos que beneficiará directamente a miles de pacientes de la Región de Magallanes.

Fuente: dplnews.com

