Seminario “Cuando lo extremo se convierte en la norma” en Punta Arenas

Museo de Historia Natural Río Seco, Avenida Juan Williams 012812, Punta Arenas.

Viernes 12 de diciembre – 15:00 horas.

Más información AQUÍ.

Financiado por la Fundación Cultural Federal Alemana, este proyecto el cual ha sido creado por la activista, investigadora y curadora israelí Galit Eilat ha incorporado dentro del equipo organizador a los curadores alemanes Iris Dressler y Hans D. Christ, al artista escénico Guy Dolev y al curador tarapaqueño Rodolfo Andaur, quienes han estado anudando una serie líneas de investigación para producir varias actividades en Chile.

Uno de los principales objetivos de este seminario internacional es reunir en la región de Magallanes a más de una veintena de artistas visuales, gestores culturales, científicos y activistas de diez países distintos con la finalidad de dialogar, junto a diversas comunidades, sobre las problemáticas sociales y políticas de una de las zonas más aisladas de América pero que al mismo tiempo destaca por los efectos adversos que ha provocado en su geografía el cambio climático.

Entre los participantes estarán presentes reconocidos artistas e intelectuales de la escena internacional como la cineasta Yael Bartana, los escritores Oscar Barrientos y Ariel Florencia Richards, y el premiado artista visual Daniel García Andújar, entre otros.

Por otro lado, “Cuando lo extremo se convierte en la norma” también es un viaje de investigación territorial. Un formato que permite trasladar varias preguntas al espacio público, en este caso, a través de diversos lugares de la región de Magallanes tales como: Porvenir, Karukinka, Cerro Sombrero y Puerto de Hambre.

​ Este proyecto además cuenta con la colaboración de la Asociación de Arte de Wurtemberg de Stuttgart, de la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios de la Universidad de Magallanes, Wildlife Conservation Society (WCS) y del Heidelberg Center para América Latina.

Fuente: elmostrador.cl



​



​

