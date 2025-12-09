Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de diciembre de 2025

SEMINARIO “CUANDO LO EXTREMO SE CONVIERTE EN LA NORMA” EN PUNTA ARENAS

Comunicado de prensa.

museorioseco-700x525

Seminario “Cuando lo extremo se convierte en la norma” en Punta Arenas

  • Museo de Historia Natural Río Seco, Avenida Juan Williams 012812, Punta Arenas.
  • Viernes 12 de diciembre – 15:00 horas.
  • Más información AQUÍ.

Financiado por la Fundación Cultural Federal Alemana, este proyecto el cual ha sido creado por la activista, investigadora y curadora israelí Galit Eilat ha incorporado dentro del equipo organizador a los curadores alemanes Iris Dressler y Hans D. Christ, al artista escénico Guy Dolev y al curador tarapaqueño Rodolfo Andaur, quienes han estado anudando una serie líneas de investigación para producir varias actividades en Chile.

Uno de los principales objetivos de este seminario internacional es reunir en la región de Magallanes a más de una veintena de artistas visuales, gestores culturales, científicos y activistas de diez países distintos con la finalidad de dialogar, junto a diversas comunidades, sobre las problemáticas sociales y políticas de una de las zonas más aisladas de América pero que al mismo tiempo destaca por los efectos adversos que ha provocado en su geografía el cambio climático.

Entre los participantes estarán presentes reconocidos artistas e intelectuales de la escena internacional como la cineasta Yael Bartana, los escritores Oscar Barrientos y Ariel Florencia Richards, y el premiado artista visual Daniel García Andújar, entre otros.

Por otro lado, “Cuando lo extremo se convierte en la norma” también es un viaje de investigación territorial. Un formato que permite trasladar varias preguntas al espacio público, en este caso, a través de diversos lugares de la región de Magallanes tales como: Porvenir, Karukinka, Cerro Sombrero y Puerto de Hambre.

Este proyecto además cuenta con la colaboración de la Asociación de Arte de Wurtemberg de Stuttgart, de la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios de la Universidad de Magallanes, Wildlife Conservation Society (WCS) y del Heidelberg Center para América Latina.

Fuente: elmostrador.cl 



53636617_10217744254820012_8664568543645270016_n

FALLECIÓ EX ALCALDE DE PUNTA ARENAS JORGE VEGA GERMAIN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


operativo (3)
nuestrospodcast
AT 1

GRAN CONVOCATORIA MARCÓ EL CIERRE DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES 2025

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
antarticaturismo

LA ANTÁRTICA FIGURA EN LA LISTA: ESTOS SON LOS MEJORES DESTINOS PARA VISITAR EN 2026, SEGÚN FORBES

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Gráfica prensa_No caigas en estafas_4

IPS COMPARTE MEDIDAS PREVENTIVAS: ¡NO CAIGAS EN ESTAFAS POR EL AGUINALDO DE NAVIDAD!

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
junjimagallanes

PROCESO DE ADMISIÓN JUNJI 2026: DIRECTORA REGIONAL RESALTA BENEFICIOS DEL SIM MULTIPOSTULADOR