MUNICIPIO A LA ESPERA DE FIRMA DEL MINSAL PARA AVANZAR EN LA MODIFICACIÓN DEL CECOSF DE RÍO SECO

Hasta las dependencias del Gobierno Regional llegaron el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; la concejala y presidente de la Comisión de Salud, Marcela Leichtle; y los encargados del área de salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para reunirse con el gobernador de Magallanes y conocer los avances administrativos que permitan comenzar los trabajos en el Cecosf de Río Seco.

Sobre el inicio de las obras de mejoramiento en el centro de salud, el alcalde Radonich indicó: "Estamos esperando desde marzo que se asignen los recursos que nos permitan reparar la sede de la Junta de Vecinos de Río Seco, lo que es fundamental para comenzar los trabajos en el Cecosf de Río Seco, ya que debemos trasladar varios servicios a ese lugar, el cual necesita ser refaccionado".

En ese contexto, la autoridad comunal se reunió con el gobernador regional, quien, según señaló Radonich, manifestó que "la responsabilidad recae exclusivamente en el Ministerio de Salud, ya que la ministra de Salud no ha firmado el convenio con el Gore".

Respecto a esta situación, el jefe comunal destacó: "Si lo firma esta semana, se podrían aprobar estos recursos a fines de agosto, de manera de comenzar lo antes posible. Esto debe licitarse, por lo tanto, no es un proceso automático".

Además, agregó que ya se han perdido cuatro meses por un tema completamente administrativo, y subrayó que oficiaron a la ministra: "Por eso se tomó el acuerdo de solicitar a la ministra, y también a quienes tienen contacto directo con ella, que por favor no demoren más esta firma, que es fundamental para más de 10 mil vecinos que viven en el sector norte".

