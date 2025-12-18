Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

18 de diciembre de 2025

BINGO SOLIDARIO BUSCA APOYAR A ADULTOS MAYORES DE LA RESIDENCIA EX CASA DE SAMARITANO

​Comunidades en Acción

Susan Gonzalez

En el cierre de temporada de Comunidades en Acción, programa de Polar Comunicaciones conducido por Luis Viel, se dio a conocer la realización de un Bingo Solidario en apoyo a la Residencia Vida Austral (ex Casa del Samaritano), iniciativa impulsada por Fundación Chay Austral. El espacio destacó el valor de los voluntariados y de quienes destinan tiempo, trabajo y recursos propios para cuidar a otros, anunciando además que el programa volverá en marzo con una nueva temporada.

Durante Comunidades en Acción, Susan González y Gabriela Sandoval explicaron que Fundación Chay Austral asumió la administración de la residencia tras el cierre de Fundación FIDE XII, evitando que adultos mayores fueran trasladados fuera de la región. “No queríamos que se fueran de Magallanes; ellos sienten que este es su hogar”, señaló Sandoval, relatando el complejo proceso de traspaso realizado a solo días del cierre, priorizando una solución rápida y humana para resguardar el arraigo de los residentes.

Las invitadas informaron que el Bingo Solidario se realizará el sábado 27 a las 15:00 horas, en el Club Prat (General del Canto 175), con el objetivo de mitigar la deuda existente debido a que el convenio con FONASA no contempla pagos retroactivos. Desde Polar Comunicaciones, Comunidades en Acción extendió la invitación abierta a la comunidad a participar y colaborar, recordando que aún se reciben donaciones para sostener el cuidado y la dignidad de los adultos mayores de la Residencia Vida Austral.






WhatsApp Image 2025-11-27 at 15

NUEVO CAPÍTULO DE CONVERSANDO CON CRISTINA DESTACA LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO EN ADULTOS MAYORES Y EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

Leer Más

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

Cogrid Enap 2
nuestrospodcast
Campaña del Juguete 2025 (1)

LA MAYOR CAMPAÑA DEL JUGUETE DE LA HISTORIA: MÁS DE MIL REGALOS REUNIERON POLAR COMUNICACIONES Y AUSPICIADORES PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, recibe copia del libro de parte del coautor Ernesto Paredes

PRESENTAN NUEVA EDICIÓN AMPLIADA DEL LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIA DE PROTAGONISTAS EN LA SOBERANÍA AUSTRAL"

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
feriawilliamsnavidad

INAUGURACIÓN DE CARPA CLIMATIZADA DA INICIO A FERIA NAVIDEÑA CON 16 EMPRENDEDORES EN PUERTO WILLIAMS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Foto1

DIPUTADO MATHESON DEMANDA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO PARA NO SEGUIR AFECTANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE TORRES DEL PAINE Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS POR PARTE DE CONAF

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250