BINGO SOLIDARIO BUSCA APOYAR A ADULTOS MAYORES DE LA RESIDENCIA EX CASA DE SAMARITANO

En el cierre de temporada de Comunidades en Acción, programa de Polar Comunicaciones conducido por Luis Viel, se dio a conocer la realización de un Bingo Solidario en apoyo a la Residencia Vida Austral (ex Casa del Samaritano), iniciativa impulsada por Fundación Chay Austral. El espacio destacó el valor de los voluntariados y de quienes destinan tiempo, trabajo y recursos propios para cuidar a otros, anunciando además que el programa volverá en marzo con una nueva temporada.

Durante Comunidades en Acción, Susan González y Gabriela Sandoval explicaron que Fundación Chay Austral asumió la administración de la residencia tras el cierre de Fundación FIDE XII, evitando que adultos mayores fueran trasladados fuera de la región. “No queríamos que se fueran de Magallanes; ellos sienten que este es su hogar”, señaló Sandoval, relatando el complejo proceso de traspaso realizado a solo días del cierre, priorizando una solución rápida y humana para resguardar el arraigo de los residentes.

Las invitadas informaron que el Bingo Solidario se realizará el sábado 27 a las 15:00 horas, en el Club Prat (General del Canto 175), con el objetivo de mitigar la deuda existente debido a que el convenio con FONASA no contempla pagos retroactivos. Desde Polar Comunicaciones, Comunidades en Acción extendió la invitación abierta a la comunidad a participar y colaborar, recordando que aún se reciben donaciones para sostener el cuidado y la dignidad de los adultos mayores de la Residencia Vida Austral.