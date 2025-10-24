CON ESPÍRITU SOLIDARIO: CLUB JAPAN PUQ PREPARA BINGO PARA ESTE 22 DE NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Paulina Cárcamo, representante del Club Japan Punta Arenas, entregó detalles del bingo solidario que la agrupación realizará el próximo sábado 22 de noviembre desde las 16:00 horas en Gaspar Marín #01170, en Punta Arenas.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar las actividades de índole social que desarrolla el club durante el año, en beneficio de la comunidad magallánica. Cárcamo destacó que la jornada está pensada como una instancia familiar y de encuentro, en la que los asistentes podrán disfrutar de una tarde entretenida mientras colaboran con las acciones solidarias del club.

La invitación está abierta a toda la comunidad, con el propósito de seguir fortaleciendo las iniciativas sociales que el Club Japan Puq impulsa en comuna.





