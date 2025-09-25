REALIZARÁN REMATE DE AUTOS INCAUTADOS EN CARRERAS CLANDESTINAS EN PUNTA ARENAS

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que una serie de autos de alta gama, que han sido requisados en carreras clandestinas, serán prontamente rematados.

Según La Prensa Austral serán 17 vehículos incautados durante los últimos meses por operativos de Carabineros, Fiscalía y la municipalidad de Punta Arenas.

"Es una señal clara: la ley se cumple y no habrá impunidad para quienes ponen en riesgo a terceros con estas prácticas", señaló.

Asimismo, agregó: "Estos autos de alta gama no volverán a sus dueños. Serán rematados públicamente y más vehículos seguirán el mismo camino. La normativa vigente es estricta".

Cabe destacar que la venta de estos vehículos está respaldada por la Ley 21.495, que agrava las sanciones por participar en carreras clandestinas.

​"Existen precedentes en otras ciudades, como Temuco y Lautaro, donde vehículos participantes en carreras clandestinas fueron comisados, rematados o incluso destruidos", aseguró el concejal Germán Flores.

Fuente: tvn.cl



