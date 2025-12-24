Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

NIÑOS Y FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES CELEBRÓ NAVIDAD EN TORRES DEL PAINE

​La jornada culminó con la entrega de regalos donados por la comunidad natalina durante la Campaña Navideña FAE 2025.

Full day y cena navideña-079

En el marco de las celebraciones de fin de año, el Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales en conjunto con la agencia de turismo W Circuit, realizó un paseo al Parque Nacional Torres del Paine dirigido a cuidadores, niños, niñas y adolescentes (NNA) del programa. La actividad se llevó a cabo el pasado 19 de diciembre e incluyó transporte privado, guías turísticos, almuerzo y entrada liberada a las áreas protegidas. 

La jornada tuvo como objetivo acercar a los NNA del FAE a entornos naturales y emblemáticos del territorio, como lo es el Parque Nacional Torres del Paine y la Cueva del Milodón, además de promover una instancia recreativa, al aire libre y comunitaria. Asimismo, la actividad permitió estrechar lazos colaborativos sin fines de lucro con empresas locales e instituciones públicas y privadas. 

Durante el recorrido, las y los visitantes conocieron el Monumento Nacional Cueva del Milodón, Lago Sarmiento, Laguna Amarga, Lago Nordenskjold, Salto Grande, Lago Pehoé y el Glaciar Grey, acompañado del relato histórico y geográfico de los guías. La jornada turística finalizó con una cena navideña en donde se entregaron los regalos donados por la comunidad natalina en la Campaña Navideña FAE 2025. 

Campaña Navideña FAE 2025

La campaña de donación de regalos inició el 25 de noviembre a través de las redes sociales del FAE Puerto Natales y la difusión colaborativa de los medios locales. Rápidamente, natalinos y natalinas se contactaron para poder hacerse presentes con regalos para los niños, niñas y adolescentes del programa. En total, se logró recaudar cerca de 70 obsequios en dependencias del FAE, provenientes de familias, jóvenes, jardines infantiles, instituciones públicas y privadas, y comunidad en general. 

Sobre ello, la directora del FAE Puerto Natales, María Paz Ormazábal, agradeció las gestiones del equipo humano del programa, así como la solidaridad de la comunidad "quisimos realizar una actividad diferente para Navidad, en donde nuestros niños y guardadores puedan disfrutar juntos de lo privilegiados que somos de vivir en Puerto Natales. Gracias a todas las personas que donaron sus regalos y a W Circuit por colaborarnos gratuitamente con el paseo, pero por sobre todo a mi equipo de profesionales que trabajan día a día por las infancias; eso es lo que queremos lograr, reivindicar las infancias, el derecho a ser cuidados, a recrearse y por sobre todo, a ser queridos", señaló la directora.


MÁS DE 5.000 INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y 825 VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN EN PUNTA ARENAS DURANTE 2025

PATRULLA DE POLICÍA MARÍTIMA SE DESPLEGÓ ANTE INCENDIO EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS

