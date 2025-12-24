EDELMAG CIERRA 2025 CON BALANCE POSITIVO Y DESTACA AVANCE DEL PUESTO 12° A 4° EN RANKING NACIONAL SEC DE CALIDAD DE SERVICIO

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente comercial y de Servicio a Clientes de Edelmag, Diego Díaz Morales, conversó con la ciudadanía y realizó un balance del año 2025, abordando los principales hitos de la compañía en materia de calidad de servicio, cercanía con la comunidad y actividades desarrolladas en la Región de Magallanes.

En la instancia, Díaz destacó el positivo desempeño de Edelmag en el ranking de Calidad de Servicio elaborado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), donde la empresa logró escalar posiciones a nivel nacional. En comparación con el año anterior, Edelmag pasó del lugar 12 al cuarto lugar del país, ubicándose entre las distribuidoras con mejor desempeño en continuidad y calidad del suministro eléctrico.

Junto con el balance técnico y operativo del año, el gerente comercial también relevó una de las iniciativas más emblemáticas impulsadas por la empresa: el encendido de árboles de Navidad en distintas comunas de la región. Esta actividad, que cumple 21 años de realización ininterrumpida, nació por iniciativa de los propios trabajadores de Edelmag y con el paso del tiempo se ha consolidado como una tradición esperada por la comunidad magallánica.

Edelmag consideró el encendido de cinco árboles de Navidad en diferentes localidades de la región. El recorrido comenzó el 5 de diciembre en Porvenir, continuó el 9 de diciembre en Cerro Castillo y el 10 de diciembre en Puerto Natales. El calendario finalizó este lunes 15 de diciembre con los encendidos realizados en Punta Arenas y también en Puerto Williams, marcando el cierre de una nueva edición de esta tradicional actividad.

Desde la empresa destacaron que estas acciones reflejan el compromiso permanente de Edelmag con la calidad del servicio eléctrico y con el fortalecimiento del vínculo con las comunidades donde opera, cerrando así un año marcado por avances concretos y una evaluación positiva a nivel nacional.

