Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

EDELMAG CIERRA 2025 CON BALANCE POSITIVO Y DESTACA AVANCE DEL PUESTO 12° A 4° EN RANKING NACIONAL SEC DE CALIDAD DE SERVICIO

Buenos días región.

grteedelmag

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente comercial y de Servicio a Clientes de Edelmag, Diego Díaz Morales, conversó con la ciudadanía y realizó un balance del año 2025, abordando los principales hitos de la compañía en materia de calidad de servicio, cercanía con la comunidad y actividades desarrolladas en la Región de Magallanes.

En la instancia, Díaz destacó el positivo desempeño de Edelmag en el ranking de Calidad de Servicio elaborado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), donde la empresa logró escalar posiciones a nivel nacional. En comparación con el año anterior, Edelmag pasó del lugar 12 al cuarto lugar del país, ubicándose entre las distribuidoras con mejor desempeño en continuidad y calidad del suministro eléctrico.

Junto con el balance técnico y operativo del año, el gerente comercial también relevó una de las iniciativas más emblemáticas impulsadas por la empresa: el encendido de árboles de Navidad en distintas comunas de la región. Esta actividad, que cumple 21 años de realización ininterrumpida, nació por iniciativa de los propios trabajadores de Edelmag y con el paso del tiempo se ha consolidado como una tradición esperada por la comunidad magallánica.

Edelmag consideró el encendido de cinco árboles de Navidad en diferentes localidades de la región. El recorrido comenzó el 5 de diciembre en Porvenir, continuó el 9 de diciembre en Cerro Castillo y el 10 de diciembre en Puerto Natales. El calendario finalizó este lunes 15 de diciembre con los encendidos realizados en Punta Arenas y también en Puerto Williams, marcando el cierre de una nueva edición de esta tradicional actividad.

Desde la empresa destacaron que estas acciones reflejan el compromiso permanente de Edelmag con la calidad del servicio eléctrico y con el fortalecimiento del vínculo con las comunidades donde opera, cerrando así un año marcado por avances concretos y una evaluación positiva a nivel nacional.




edelmagmujeres

SEGUNDO ENCUENTRO “LIDERAZGO FEMENINO EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA DE MAGALLANES” PROMUEVE EQUIDAD E INCLUSIÓN EN EL SECTOR

MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

deteccion mosca de la fruta2

SAG ÚLTIMA ESPERANZA INTERCEPTA OPORTUNAMENTE LARVAS DE MOSCA DE LA FRUTA EN CONTROL FRONTERIZO CERRO DOROTEA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

tabsacorrida

CORRIDA INTERNACIONAL TABSA PORVENIR CONSITÓ ALTA DEMANDA EN INSCRIPCIONES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

