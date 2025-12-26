“INFORMAR DESPIDOS EN NAVIDAD ES UNA IMPRUDENCIA”: MORALES EXIGE AL SLEP AJUSTARSE A LO DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

​La parlamentaria Javiera Morales calificó como una “imprudencia tremenda” el comunicado emitido por el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Magallanes, en el que se informó del despido de más de 150 trabajadores de la educación pública, sin entregar información completa ni contextualizada, especialmente en un período sensible como las fiestas de fin de año.



El pronunciamiento del SLEP se da en el marco de la entrega de información sobre la dotación docente y de asistentes de la educación para el año 2026, proceso que, según el propio servicio, responde a criterios normativos, técnico-pedagógicos y presupuestarios definidos en la Ley de Presupuestos, la cual considera una reducción aproximada de 2.700 horas docentes en el sistema público regional.



Ante esta situación, la diputada señaló que “informar en plena Navidad el despido de más de 150 trabajadores, sin claridad ni explicaciones suficientes, es un completo desatino que genera una alarma en las comunidades educativas”.



La parlamentaria explicó que, apenas tomó conocimiento de estos antecedentes, se comunicó y sostuvo una reunión con el director nacional de Educación Pública, Rodrigo Egaña, quien le aseguró que no es efectivo que existan más de 2.700 horas docentes sobrantes y que muchos de los profesores y profesoras a contrata que hoy no tuvieron renovación serán recontratados en marzo, tal como ocurre habitualmente, debido a las necesidades educativas de la región.



“El director nacional fue claro en señalarme que las reducciones de horas que deban realizarse se harán siguiendo criterios estrictos y previamente instruidos a todos los SLEP del país: primero, considerando los incentivos al retiro que están próximos a aprobarse. Segundo, una vez resueltos los sumarios administrativos pendientes por licencias médicas fraudulentas y tercero, resolviendo los casos de salud incompatible, ya declarada por el COMPIN. Solo después de ese análisis, se evaluaría si no se renueva alguna contrata en marzo”, argumentó la legisladora.



En ese contexto, hizo un llamado directo al director regional del SLEP Magallanes a entregar información completa, responsable y transparente, evitando generar incertidumbre innecesaria entre trabajadores y comunidades educativas. “Como diputada por la región voy a exigir que se cumplan los criterios establecidos por el director nacional y que, por lo tanto, la gran mayoría de los profesores y profesoras a contrata sean recontratados en marzo, como ha ocurrido todos los años”, afirmó.



Finalmente, la diputada recordó que fue esta administración la que impulsó la Ley de titularidad docente, por lo que enfatizó que ese estándar de protección laboral ya debe cumplirse plenamente en la educación pública de la región de Magallanes, resguardando la estabilidad laboral y el normal funcionamiento del sistema educativo regional.



