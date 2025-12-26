Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de diciembre de 2025

“INFORMAR DESPIDOS EN NAVIDAD ES UNA IMPRUDENCIA”: MORALES EXIGE AL SLEP AJUSTARSE A LO DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Comunicado de prensa.

SLEP

​La parlamentaria Javiera Morales calificó como una “imprudencia tremenda” el comunicado emitido por el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Magallanes, en el que se informó del despido de más de 150 trabajadores de la educación pública, sin entregar información completa ni contextualizada, especialmente en un período sensible como las fiestas de fin de año.

El pronunciamiento del SLEP se da en el marco de la entrega de información sobre la dotación docente y de asistentes de la educación para el año 2026, proceso que, según el propio servicio, responde a criterios normativos, técnico-pedagógicos y presupuestarios definidos en la Ley de Presupuestos, la cual considera una reducción aproximada de 2.700 horas docentes en el sistema público regional.

Ante esta situación, la diputada señaló que “informar en plena Navidad el despido de más de 150 trabajadores, sin claridad ni explicaciones suficientes, es un completo desatino que genera una alarma en las comunidades educativas”.

La parlamentaria explicó que, apenas tomó conocimiento de estos antecedentes, se comunicó y sostuvo una reunión con el director nacional de Educación Pública, Rodrigo Egaña, quien le aseguró que no es efectivo que existan más de 2.700 horas docentes sobrantes y que muchos de los profesores y profesoras a contrata que hoy no tuvieron renovación serán recontratados en marzo, tal como ocurre habitualmente, debido a las necesidades educativas de la región.

“El director nacional fue claro en señalarme que las reducciones de horas que deban realizarse se harán siguiendo criterios estrictos y previamente instruidos a todos los SLEP del país: primero, considerando los incentivos al retiro que están próximos a aprobarse. Segundo, una vez resueltos los sumarios administrativos pendientes por licencias médicas fraudulentas y tercero, resolviendo los casos de salud incompatible, ya declarada por el COMPIN. Solo después de ese análisis, se evaluaría si no se renueva alguna contrata en marzo”, argumentó la legisladora.

En ese contexto, hizo un llamado directo al director regional del SLEP Magallanes a entregar información completa, responsable y transparente, evitando generar incertidumbre innecesaria entre trabajadores y comunidades educativas. “Como diputada por la región voy a exigir que se cumplan los criterios establecidos por el director nacional y que, por lo tanto, la gran mayoría de los profesores y profesoras a contrata sean recontratados en marzo, como ha ocurrido todos los años”, afirmó.

Finalmente, la diputada recordó que fue esta administración la que impulsó la Ley de titularidad docente, por lo que enfatizó que ese estándar de protección laboral ya debe cumplirse plenamente en la educación pública de la región de Magallanes, resguardando la estabilidad laboral y el normal funcionamiento del sistema educativo regional.

canquecoloradomagallanes

INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN MONITOREO DEL CANQUÉN COLORADO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

Leer Más

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)
nuestrospodcast
gendarmeriaSRJ

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y GENDARMERÍA RATIFICAN TRABAJO CONJUNTO PARA EL 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
SLEP

“INFORMAR DESPIDOS EN NAVIDAD ES UNA IMPRUDENCIA”: MORALES EXIGE AL SLEP AJUSTARSE A LO DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
rosanavidal

ROSANA VIDAL OJEDA PRESTÓ JURAMENTO COMO JUEZA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Milenio-BASE-Antartica-Elie-Poulin_Credito_Ignacio-Garrido-2-1024x682

SIETE INSTITUCIONES CHILENAS SE UNEN PARA BUCEAR EN LA ANTÁRTICA Y ESTUDIAR LA RESILIENCIA DE LA VIDA MARINA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS