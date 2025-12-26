ALCALDE RADONICH REALIZA BALANCE DE SEGURIDAD TRAS NAVIDAD: INCIDENTES SE CONCENTRARON EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas realizó este viernes un balance de seguridad pública respecto de los hechos ocurridos durante la jornada del jueves 25 de diciembre, en el contexto de las celebraciones de Navidad. Según lo informado por el alcalde Claudio Radonich Jiménez, si bien la ciudad se mantuvo mayoritariamente tranquila, se registraron incidentes relevantes, especialmente en el sector céntrico.

El jefe comunal explicó que las situaciones más complejas estuvieron asociadas principalmente al consumo de alcohol y a hechos de violencia en la vía pública. En ese sentido, señaló que “en términos globales fue una jornada tranquila, pero tuvimos algunos problemas en la parte central de la ciudad. Lo más grave fue un accidente protagonizado por un conductor en estado de ebriedad que provocó daños al mobiliario urbano por cerca de cinco millones de pesos, huyó del lugar y fue detenido a una cuadra”.

Radonich agregó que, frente a este hecho, el municipio ejercerá las acciones judiciales correspondientes con el fin de lograr la reposición de los daños ocasionados al patrimonio público.

A este episodio se sumó una riña de alta complejidad registrada cerca de las 05:30 horas en calle Bories, la cual fue captada por las cámaras de Seguridad Pública Municipal. En las imágenes se observa a un grupo numeroso de jóvenes enfrentándose, uno de ellos portando un machete, situación que generó preocupación por el nivel de violencia involucrado.

Asimismo, el alcalde recordó un incidente previo ocurrido en Avenida España, donde un individuo intentó agredir a un conductor con un arma, reiterando el llamado al autocuidado y a la responsabilidad individual, especialmente durante fechas festivas donde se incrementa el consumo de alcohol y la circulación de personas en espacios públicos.

Desde el municipio valoraron el trabajo de monitoreo y coordinación realizado por los equipos de seguridad, insistiendo en la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana para mantener el orden y la seguridad en la comuna.



