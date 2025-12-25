Punta Arenas,
25 de diciembre de 2025

FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

navidad2026

Queridos oyentes, lectores, televidentes y seguidores:

En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026. Como medio de comunicación multiplataforma, hemos tenido el privilegio de acompañarlos a lo largo de este año, brindándoles información, entretenimiento y, desde nuestra Región de Magallanes, una ventana al mundo.

Agradecemos profundamente su apoyo, fidelidad y confianza, ya que sin ustedes, nuestra audiencia y clientes, no seríamos quienes somos. Han sido ustedes quienes nos han motivado a mejorar cada día y a buscar nuevas formas de conectarnos.

En este tiempo de reflexión y celebración, les deseamos alegría, paz y amor en sus hogares. Que la magia de la Navidad llene sus corazones y les brinde momentos de felicidad junto a sus seres queridos. Que el Año Nuevo les traiga nuevas oportunidades, éxitos y la realización de sus sueños.

Queremos expresar nuestro compromiso de seguir siendo su fuente confiable de información, entretenimiento y análisis en el próximo año. Estamos muy motivados por continuar brindándoles contenido relevante y de calidad en todas nuestras plataformas.

¡Desde nuestro equipo hasta ustedes, les deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo! Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por permitirnos ser parte de sus vidas.

Con cariño,

Polar Comunicaciones



MINVU ENTREGA CUATRO CONJUNTOS HABITACIONALES Y 442 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PASARÁN LA NAVIDAD CON CASA NUEVA

FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ISL MAGALLANES FORTALECE COORDINACIÓN EN SALUD LABORAL CON RECORRIDOS TÉCNICOS JUNTO A REDSALUD

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

