MINVU ENTREGA CUATRO CONJUNTOS HABITACIONALES Y 442 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PASARÁN LA NAVIDAD CON CASA NUEVA

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó este miércoles la entrega de 442 viviendas correspondientes a los conjuntos habitacionales Valle Los Sauces 4, 5, 7 y 8, en la comuna de Punta Arenas. El hito constituye una de las entregas más relevantes registradas en las últimas décadas en la región de Magallanes, tanto por su magnitud como por su impacto directo en la reducción del déficit habitacional.

Con esta inauguración, la región alcanzó un total de 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, superando ampliamente la meta de 1.962 viviendas establecida en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. La cifra equivale a un 198% de cumplimiento, posicionando a Magallanes entre las regiones con mayor nivel de avance proporcional a nivel nacional.

Los proyectos habitacionales fueron desarrollados a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, DS N° 49, y consideraron una inversión superior a los 47 mil millones de pesos, financiados mediante subsidios del Minvu, aportes del Gobierno Regional y el ahorro de las propias familias beneficiarias.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, destacó el valor urbano y comunitario de los nuevos conjuntos. “No se trata sólo de viviendas, sino de un barrio que se construye con identidad y organización previa. Las vecinas y vecinos definieron nombres de calles y pasajes que reconocen a profesores, dirigentes sociales y emprendedores, lo que refleja una vida comunitaria activa desde el inicio”, señaló.

Desde el Gobierno, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, subrayó el alcance histórico del avance habitacional logrado en la región. “Estamos ante una cifra inédita de viviendas entregadas en Magallanes, que es resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Serviu, el Gobierno Regional y otros actores públicos y privados, y que tiene un impacto concreto en la vida de miles de familias”, afirmó.

La entrega de las 442 viviendas también permitió relevar el enfoque de equidad presente en la política habitacional regional. Del total de beneficiarios, cerca del 80% corresponde a mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, además de considerar viviendas adaptadas para personas con discapacidad y adultos mayores.

El director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, entregó detalles técnicos de los proyectos y de la proyección del sector. “Estamos entregando viviendas de alrededor de 60 metros cuadrados, con tres dormitorios, calefacción central y ampliación proyectada. Hoy se concretan los conjuntos Valle Los Sauces 4, 5, 7 y 8, mientras que otros proyectos del sector se encuentran en la etapa final de construcción o en etapas de postulación, lo que permitirá seguir consolidando este barrio en el corto plazo”, explicó.

Las viviendas se emplazan en Avenida Nueva Poniente y consideran unidades de dos pisos, además de soluciones habitacionales especialmente diseñadas para personas con movilidad reducida. El sector cuenta con urbanización completa, conectividad vial y acceso a servicios básicos, fortaleciendo la integración urbana del área.

Para las familias beneficiarias, la entrega marca el cierre de extensos procesos de espera. Erick Sobarzo Delgado, uno de los nuevos propietarios, valoró el trabajo colectivo desarrollado durante años. “Fue un camino largo, de mucha espera y esfuerzo, pero hoy estamos agradecidos. Después de cerca de ocho años, podremos pasar Navidad en nuestra casa, con mayor tranquilidad para nuestras familias”, expresó.

Desde el Minvu destacaron que este hito consolida el avance sostenido del Plan de Emergencia Habitacional en Magallanes, contribuyendo no solo a reducir el déficit habitacional, sino también a la conformación de barrios integrados, con enfoque comunitario y equidad territorial, mejorando de manera concreta la calidad de vida de las familias de Punta Arenas y de la región.

​

