Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

MUNICIPIO ENTREGÓ SUBVENCIONES POR MÁS DE 15 MILLONES DE PESOS

​En esta oportunidad, diecisiete agrupaciones, entre vecinales, de adultos mayores, musicales y deportivas, fueron beneficiadas.

Como ya es habitual, la Municipalidad de Punta Arenas otorgó un nuevo aporte a distintas organizaciones de la comuna. Este lunes, se entregaron subvenciones por un total de $15.424.004 a diecisiete agrupaciones sociales, culturales y deportivas. Los recursos fueron aprobados de manera unánime por el Concejo Municipal.
"Estamos muy contentos de continuar en esta senda. En los próximos días estaremos con los últimos grupos, totalizando 205 organizaciones beneficiadas solo por la vía de subvenciones, con un monto total de 171 millones de pesos, lo que representa un aumento sustantivo respecto al año pasado", señaló el alcalde Claudio Radonich.
Además, el jefe comunal destacó que "si sumamos a los PAIC (Programas de Apoyo a Iniciativas Comunitarias), estamos hablando de más de 250 grupos. Y si multiplicamos eso por la cantidad de integrantes de cada uno, estamos hablando de miles de vecinos que han sido beneficiados por este aporte municipal", afirmó.
Para Gladys Gutiérrez, presidenta del Club Movimiento Deportivo Austral de Gimnasia Rítmica, esta subvención será fundamental para poder participar en el Segundo Zonal de Gimnasia Rítmica. "De verdad que, para el bolsillo, en este minuto, nos llega pero de perilla, como se dice, porque es plata que no tenemos. Trabajamos harto, pagamos los pasajes, que están carísimos, los traslados igual, y todo lo que logramos juntar cubrió los gastos de la técnica y algunos pasajes de las niñas, pero no alcanzaba para todo. Sin embargo, este aporte, como te digo, cubre la pernoctación de las chicas, parte de la alimentación y parte de la movilización que vamos a tener dentro de Osorno el fin de semana que viene".
Otra de las organizaciones beneficiadas fue la Agrupación Mujeres Creativas del barrio San Miguel, quienes, a través de su presidenta, Norma Mella, expresaron: "Damos gracias a la alcaldía y a todo el concejo por esta subvención, que a nosotros nos va a servir para los trabajos manuales de la agrupación".


FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O'HIGGINS

"PEQUEÑAS VOCES, GRANDES IDEAS": NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRESENTARON PROPUESTAS AL GABINETE REGIONAL EN MAGALLANES

