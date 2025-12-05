LAGUNA BLANCA ESTRENA SU PRIMERA PRODUCCIÓN MUSICAL LOCAL: UN HITO CULTURAL QUE FORTALECE LA IDENTIDAD COMUNAL

​La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca celebró ayer el lanzamiento de su Primera Producción Musical Local, un proyecto que materializa el talento de la comunidad y consolida un valioso registro del patrimonio cultural de la comuna. El evento de cierre fue un Café Concert, enmarcado en el Plan Municipal de Cultura (PMC) 2025, financiado por el Programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



La iniciativa surgió como una respuesta directa a los desafíos planteados en el PMC, buscando visibilizar la identidad artística local. Tras una convocatoria abierta, se seleccionaron composiciones locales y regionales, cuyas grabaciones se desarrollaron entre julio y octubre en la comuna.



El proyecto destacó por su profesionalismo y el trabajo colectivo de talentos locales. Los ensayos se realizaron en la Sala de Artes Escénicas, un espacio que reafirma su vocación como centro creativo para la comunidad. Este proceso contó con el apoyo fundamental de la profesora de música Sandra Vallejos, quien guio la preparación de las y los intérpretes; la producción musical estuvo a cargo de Cristian Fernández; y el apoyo técnico fue brindado por Jaime Ampuero.



La ceremonia de cierre de presentaciones y premiación, desarrollada ayer en el Gimnasio Municipal de Villa Tehuelches, incluyó la proyección de una cápsula documental y la actuación de artistas locales, quienes interpretaron obras como Entre Estancias (Antonia Abarzua, Sofía Pastene y Guillermo Calistro), Tarde de Invierno (Jaime Ampuero), Revuelo (Viviana Cárdenas), y Laguna, Pampa y Tradición (Germán Castro), entre otras creaciones que celebran el territorio.



Al respecto, el Alcalde Fernando Ojeda González, destacó el valor del proyecto para el desarrollo comunal: "Esta Producción Musical Local es un logro que nos llena de orgullo y demuestra que en Laguna Blanca hay un talento enorme, creatividad y un profundo amor por la música. La cultura es un derecho y una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. Con este proyecto, no solo creamos un valioso registro musical de nuestra identidad y patrimonio, sino que también fortalecemos el sentido de pertenencia y damos vida a nuestra Sala de Artes Escénicas. Agradezco a todos los artistas y al equipo que hizo posible este sueño colectivo, un nuevo orgullo para Laguna Blanca."

Señalar que, de la instancia, también participó el SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Luis Navarro Almonacid.



El éxito de la Producción Musical Local marca un precedente para futuros proyectos artísticos y culturales en la zona, consolidando el compromiso de la Municipalidad de Laguna Blanca con el fomento de la creación y difusión del arte local.



