Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

AGRUPACIÓN KM. 100 SENTIMIENTO CAMPERO LLEVÓ CHAMAMÉ Y TRADICIONES AL ELEAM CRISTINA CALDERÓN EN FIESTAS PATRIAS

​Más allá de los desfiles y la competencia, la presentación de ayer refleja el espíritu comunitario de la agrupación: llevar la cultura hasta espacios donde el folclore se convierte en compañía y puente entre generaciones.

agrupacion100km

La agrupación Kilómetro 100 Sentimiento Campero visitó ayer el Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores en Punta Arenas, entregando música, baile y cercanía a los residentes en el marco de las celebraciones patrias.


Conformada por integrantes de distintas localidades de la región —entre ellas Punta Arenas, Puerto Natales y Laguna Blanca— la agrupación llegó hasta el ELEAM Cristina Calderón para ofrecer una presentación especial de chamamé a los abuelos y abuelas del recinto. La visita fue recibida con entusiasmo y emoción, transformando la jornada en un encuentro de música, identidad y memoria.


Su nombre se ha hecho notar en el Carnaval de Invierno de Punta Arenas, donde en 2025 obtuvieron el tercer lugar en categoría Murga y en 2024 alcanzaron el primer puesto. Este año, en tanto, regresaron al desfile con una delegación de 120 integrantes que presentaron tradiciones del campo patagónico, entre ellas asados, chamamé y un mate gigante como símbolo central.


Más allá de los desfiles y la competencia, la presentación de ayer refleja el espíritu comunitario de la agrupación: llevar la cultura hasta espacios donde el folclore se convierte en compañía y puente entre generaciones. Así, Km. 100 Sentimiento Campero reafirma que su mayor triunfo está en compartir sus tradiciones con toda la comunidad.


PERSONAS MAYORES DE PORVENIR CELEBRARON LAS FIESTAS PATRIAS CON TRADICIONAL KERMESE

MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A DOS PERSONAS EN FLAGRANCIA POR RECEPTACIÓN Y RECUPERA VEHÍCULO SUSTRAÍDO ESTE MARTES

BORIC SE EQUIVOCÓ: COMUNIDADES KAWÉSQAR LOGRAN ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA PREFERENCIA A EXTRANJEROS EN SUBSIDIOS DE VIVIENDA

COMANDANTE DEL BUQUE HIDROGRÁFICO “CABRALES” INFORMA SOBRE COMISIÓN EN CANALES AUSTRALES E INVITA A ACTIVIDAD NAVAL EN PUNTA ARENAS

