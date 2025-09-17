AGRUPACIÓN KM. 100 SENTIMIENTO CAMPERO LLEVÓ CHAMAMÉ Y TRADICIONES AL ELEAM CRISTINA CALDERÓN EN FIESTAS PATRIAS

La agrupación Kilómetro 100 Sentimiento Campero visitó ayer el Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores en Punta Arenas, entregando música, baile y cercanía a los residentes en el marco de las celebraciones patrias.

Conformada por integrantes de distintas localidades de la región —entre ellas Punta Arenas, Puerto Natales y Laguna Blanca— la agrupación llegó hasta el ELEAM Cristina Calderón para ofrecer una presentación especial de chamamé a los abuelos y abuelas del recinto. La visita fue recibida con entusiasmo y emoción, transformando la jornada en un encuentro de música, identidad y memoria.

Su nombre se ha hecho notar en el Carnaval de Invierno de Punta Arenas, donde en 2025 obtuvieron el tercer lugar en categoría Murga y en 2024 alcanzaron el primer puesto. Este año, en tanto, regresaron al desfile con una delegación de 120 integrantes que presentaron tradiciones del campo patagónico, entre ellas asados, chamamé y un mate gigante como símbolo central.

Más allá de los desfiles y la competencia, la presentación de ayer refleja el espíritu comunitario de la agrupación: llevar la cultura hasta espacios donde el folclore se convierte en compañía y puente entre generaciones. Así, Km. 100 Sentimiento Campero reafirma que su mayor triunfo está en compartir sus tradiciones con toda la comunidad.

