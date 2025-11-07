Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de noviembre de 2025

PERSONAS MAYORES DE PORVENIR Y PRIMAVERA RECIBEN CERTIFICACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR “HERNÁN ZAPATA FARÍAS”

​El Fondo Nacional del Adulto Mayor es una iniciativa del Estado de Chile que apoya a organizaciones privadas sin fines de lucro que trabajan por el bienestar de las personas mayores, fortaleciendo su autonomía, participación y desarrollo a través de proyectos impulsados por ellas mismas.

certificación fondo senama (1)

​Con alegría y emoción, organizaciones de personas mayores de las comunas de Porvenir y Primavera recibieron su certificación como beneficiarias del Fondo Nacional del Adulto Mayor “Hernán Zapata Farías”, en la línea de Proyectos Autogestionados 2025.

 
La ceremonia se realizó en Porvenir y contó con la presencia del Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto; el Coordinador Regional de SENAMA Magallanes y de la Antártica Chilena, Nicolás Soto Cárdenas; y el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, quienes compartieron con las y los beneficiarios en una jornada dedicada a reconocer su trabajo y compromiso comunitario.

 
El Fondo Nacional del Adulto Mayor es una iniciativa del Estado de Chile que apoya a organizaciones privadas sin fines de lucro que trabajan por el bienestar de las personas mayores, fortaleciendo su autonomía, participación y desarrollo a través de proyectos impulsados por ellas mismas.

 
En esta versión, tres organizaciones de Tierra del Fuego resultaron beneficiadas: AGAMCE de Cerro Sombrero, con el proyecto “Reviviendo las Rutas del Ayer”, que contempla visitas a museos y parques en la comuna de Punta Arenas. Además del Grupo Renacer de Porvenir, que destinará los recursos al desarrollo de actividades conmemorativas y recreativas; y el Club del Adulto Mayor Baquedano, con el proyecto “Equipando Nuestro Espacio Común”, orientado a implementar su sede en el Condominio de Viviendas Tuteladas administrado por la Municipalidad de Porvenir.

 
Ernesto Cárdenas Barrientos miembro del club, agradeció el reconocimiento y explicó que el equipamiento será fundamental para fortalecer la vida comunitaria del grupo: “Esto se ocupará para los aniversarios y cualquier evento que tengamos en el salón. Es una gran ayuda para todos nosotros”.

 
Durante la ceremonia, Nicolás Soto Cárdenas, coordinador regional de SENAMA, destacó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones locales: “Hoy tres organizaciones de personas mayores, dos de Porvenir y una de Primavera, fueron certificadas gracias al apoyo y convenio con la Delegación Presidencial Provincial. Para nosotros es un orgullo acompañarlas y ser parte de este proceso que reconoce su esfuerzo y autogestión”.

 
Por su parte, el delegado presidencial provincial, José Campos Prieto, subrayó el valor de esta iniciativa para fortalecer la vida activa y la participación de las personas mayores: “Estos proyectos les permitirán revivir su historia, autogestionar sus espacios y seguir construyendo comunidad. Nos alegra ver que los recursos del Estado llegan a quienes realmente los necesitan y hacen un uso tan significativo de ellos”.

 

Finalmente, el monitor del Condominio de Viviendas Tuteladas, Raúl Pinto, destacó el impacto del fondo: “Es excelente porque viene a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Agradecemos este proyecto que permitirá equipar el salón donde nos reunimos”.

 
A través de este fondo concursable, SENAMA y el Gobierno de Chile continúan promoviendo la autonomía, el encuentro y la participación activa de las personas mayores, fortaleciendo el tejido social y comunitario en todos los territorios del país, incluida la provincia de Tierra del Fuego.



FORMACIÓN MAYOR II (10)

SANTO TOMÁS Y SENAMA LANZAN PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ADULTOS MAYORES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENAP SIGUE PROMOVIENDO LA INCORPORACIÓN DE MUJERES A LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

Leer Más

​La empresa convocó a cerca de 40 estudiantes en un conversatorio en el Liceo Industrial de Punta Arenas, donde presentaron la experiencia laboral de dos trabajadoras.

​La empresa convocó a cerca de 40 estudiantes en un conversatorio en el Liceo Industrial de Punta Arenas, donde presentaron la experiencia laboral de dos trabajadoras.

Catalina Rojas fue parte de los conversatorios
nuestrospodcast
mercadosacampesinos

INDAP Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO DAN EL VAMOS A LA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS EN MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
ISA_PLAN C

ISA REAFIRMA SU RESPALDO A RESPIRA PATAGONIA Y DESTACA COMPROMISO DE GANADEROS MAGALLÁNICOS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bbnnagricultura

BUSCAN BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE ARRIENDO FISCAL PARA SEGUIR TRABAJANDO LA TIERRA EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Christian Matheson 2

DIPUTADO MATHESON LLAMA A QUE SE INSTALEN SCANNERS EN PASOS FRONTERIZOS Y PUERTOS DE MAGALLANES