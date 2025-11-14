GERENTE GENERAL DE CORMAG DESTACA NUEVAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y PRESENTA PROGRAMA "RECONOCE MAGALLANES"

Este viernes 14 de noviembre, en el programa “Y tú qué opinas?”, se entrevistó a la gerente general de CORMAG, quien abordó las nuevas visiones que se están impulsando desde el ámbito legislativo para fortalecer el desarrollo regional.

Durante la conversación, la representante de la corporación presentó el programa “Reconoce Magallanes”, una iniciativa que busca generar vínculos directos entre jóvenes, profesionales y el sector productivo local. El proyecto apunta a otorgar certificaciones y promover el acompañamiento formativo dentro de la región, con el fin de potenciar el talento juvenil y responder a las demandas laborales actuales.

Uno de los ejes centrales expuestos fue la necesidad de conectar a los liceos técnico-profesionales con las empresas de Magallanes, permitiendo que los estudiantes accedan a experiencias reales de formación y que las compañías incorporen nuevos perfiles acordes a sus desafíos productivos. La gerente de CORMAG enfatizó que este tipo de programas representa un paso importante para fortalecer la educación técnico-profesional y para consolidar un ecosistema regional donde los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades sin tener que migrar a otras zonas del país.

El programa “Reconoce Magallanes” continuará ampliando sus alianzas y estrategias durante los próximos meses, con el objetivo de convertirse en una herramienta clave para la inserción laboral y el desarrollo de capital humano en la región.

