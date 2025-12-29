Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de diciembre de 2025

VIOLENTO INCIDENTE EN CESFAM MATEO BENCUR TERMINA CON DETENIDO

​El imputado intentó atacar a una guardia del recinto tras exigir atención sin realizar el ingreso correspondiente.

cesfammateobencur

Un nuevo hecho de violencia se registró la tarde de ayer en el Cesfam Mateo Bencur, cuando un imputado intentó agredir a personal de seguridad del recinto asistencial.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando el individuo, conocido por ser usuario recurrente del centro de salud, se encontraba en el hall de espera sin haber pasado previamente por la ventanilla de atención. Posteriormente, se dirigió al personal exigiendo ser atendido de manera inmediata.

Al indicársele el procedimiento regular y solicitarle que se tranquilizara, el sujeto reaccionó de forma agresiva, intentando golpear a una guardia con una muleta. La funcionaria logró evitar la agresión y procedió a reducirlo.

Debido a la gravedad de la situación y a las amenazas proferidas, se solicitó la presencia de Carabineros, quienes detuvieron al individuo y lo dejaron a disposición del Ministerio Público.



tolerancia cero

SENDA MAGALLANES Y CARABINEROS HAN REFORZADO FISCALIZACIONES PREVENTIVAS PROMOVIENDO CONDUCCIÓN SEGURA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A CUATRO PERSONAS POR TRÁFICO DE DROGAS

Leer Más

​El peso de la droga incautada es de 1 Kilo 258 gramos y el avalúo en el mercado ilícito local supera los 25 millones de pesos.

​El peso de la droga incautada es de 1 Kilo 258 gramos y el avalúo en el mercado ilícito local supera los 25 millones de pesos.

pdievidencia29122025
nuestrospodcast
cesfammateobencur

VIOLENTO INCIDENTE EN CESFAM MATEO BENCUR TERMINA CON DETENIDO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
cesfammateobencur

VIOLENTO INCIDENTE EN CESFAM MATEO BENCUR TERMINA CON DETENIDO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CIERRE ANUAL DE LA COSTANERA ES TUYA (4) (1)

"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
20251225-chiles-puma-boom-when-patagonias-ghost-cat-finally-shows-itself-6-1

EL AUGE DEL PUMA EN CHILE: CUANDO EL GATO FANTASMA DE LA PATAGONIA FINALMENTE SE DEJA VER

publicite aquí
publicite aqui