VIOLENTO INCIDENTE EN CESFAM MATEO BENCUR TERMINA CON DETENIDO

Un nuevo hecho de violencia se registró la tarde de ayer en el Cesfam Mateo Bencur, cuando un imputado intentó agredir a personal de seguridad del recinto asistencial.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando el individuo, conocido por ser usuario recurrente del centro de salud, se encontraba en el hall de espera sin haber pasado previamente por la ventanilla de atención. Posteriormente, se dirigió al personal exigiendo ser atendido de manera inmediata.

Al indicársele el procedimiento regular y solicitarle que se tranquilizara, el sujeto reaccionó de forma agresiva, intentando golpear a una guardia con una muleta. La funcionaria logró evitar la agresión y procedió a reducirlo.

Debido a la gravedad de la situación y a las amenazas proferidas, se solicitó la presencia de Carabineros, quienes detuvieron al individuo y lo dejaron a disposición del Ministerio Público.





