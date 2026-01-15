15 de enero de 2026
FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE
Las reglas del Parque Nacional Torres del Paine prohíben terminantemente hacer fuego, fumar o utilizar cualquier fuente de calor fuera de los lugares expresamente señalados.
Detenido quedó un ciudadano israelí y posteriormente formalizado por infringir la Ley de Bosques al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Los hechos se registraron en el campamento Dickson, donde el individuo encendió un cigarrillo en un área no habilitada para el uso de fuentes de calor.
El personal de la empresa concesionaria Vértice documentó la situación con una fotografía y realizó de inmediato la denuncia correspondiente ante la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Carabineros.
Esta acción permitió la rápida intervención de las autoridades, quienes procedieron a la detención del imputado.
La Fiscalía dispuso su presentación ante el Tribunal de Garantía de Puerto Natales para el control de detención y la formalización por el delito. Para ello, el detenido inició un traslado a pie desde el parque a las 07:00 horas, en una larga caminata que precedió a su comparecencia judicial.
El Ministerio Público formalizó al ciudadano extranjero por el delito de uso de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas. El tribunal decretó como medidas cautelares el arraigo en la región y la obligación de firmar semanalmente en Carabineros.
Además de las medidas cautelares, el Tribunal de Garantía fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación en su contra.
Fuente: biobiochile.cl
PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA
A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.
