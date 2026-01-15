FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

Detenido quedó un ciudadano israelí y posteriormente formalizado por infringir la Ley de Bosques al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Los hechos se registraron en el campamento Dickson, donde el individuo encendió un cigarrillo en un área no habilitada para el uso de fuentes de calor.

El personal de la empresa concesionaria Vértice documentó la situación con una fotografía y realizó de inmediato la denuncia correspondiente ante la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Carabineros.

Esta acción permitió la rápida intervención de las autoridades, quienes procedieron a la detención del imputado.

La Fiscalía dispuso su presentación ante el Tribunal de Garantía de Puerto Natales para el control de detención y la formalización por el delito. Para ello, el detenido inició un traslado a pie desde el parque a las 07:00 horas, en una larga caminata que precedió a su comparecencia judicial.

El Ministerio Público formalizó al ciudadano extranjero por el delito de uso de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas. El tribunal decretó como medidas cautelares el arraigo en la región y la obligación de firmar semanalmente en Carabineros.

Además de las medidas cautelares, el Tribunal de Garantía fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación en su contra.

Las reglas del Parque Nacional Torres del Paine prohíben terminantemente hacer fuego, fumar o utilizar cualquier fuente de calor fuera de los lugares expresamente señalados.

Fuente: biobiochile.cl

​



​



​

