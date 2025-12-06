Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

CONAF REABRE EL CIRCUITO "O" EN TORRES DEL PAINE

El servicio ha implementado mejoras en los protocolos de seguridad y ha reforzado la dotación de guardaparques para las elecciones presidenciales del 14 de diciembre de 2025. ​

torres-del-paine-circuito-o

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) confirma la reapertura segura y ordenada del Circuito Macizo Paine (conocido como Circuito "O") en el Parque Nacional Torres del Paine. Esto, tras la finalización, el pasado 3 de diciembre, de las diligencias en terreno instruidas por la Fiscalía. 

Como parte de su política de mejora continua, la Corporación ha desplegado un plan operativo integral para garantizar la reapertura segura y fortalecer la labor de los guardaparques en los sectores de alta montaña. En base a este plan de contingencia, se prevé que el circuito "O" que esté completamente operativo el martes 9 de diciembre de 2025.

Fortalecimiento del rol del Guardaparques y Seguridad en Montaña 

Esta reapertura contempla medidas estrictas para procurar el resguardo tanto a los visitantes como al personal. Se ha implementado un sistema de trazabilidad que incluye un aforo máximo de 100 personas diarias, circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón.

Para robustecer la presencia en terreno, CONAF está implementando el siguiente plan: 

  • Presencia policial adelantada: A diferencia de años anteriores, Carabineros inició su presencia permanente en el sector Dickson desde diciembre, adelantando su llegada habitual de enero. Para el año 2027, Carabineros estará presente desde el mes de octubre.
  • Cobertura en zonas críticas: Asegurar la presencia permanente de guardaparques en tramos de alta complejidad y condiciones climáticas extremas, como los sectores Dickson, Perros y Paso, contando con dos guardaparques por cada uno de estos sectores, cerrando brechas operativas en los cambios de turno.
  • Gestión con concesionarios: Se han coordinado nuevas medidas de resguardo con la empresa Vértice S.A., incluyendo el aumento de stock de emergencia y otros resguardos que se están definiendo, además de la revisión del contrato de concesión.

Considerando las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre, CONAF ha optimizado su planificación operativa. Adicionalmente, gracias a gestiones con el SERVEL, se ha facilitado la justificación de inasistencia para aquellos guardaparques que se encuentran en zonas aisladas del circuito "O", a más de 200 km de sus locales de votación, protegiendo así sus derechos laborales y ciudadanos.

CONAF reitera el llamado a los visitantes a informarse, planificar sus recorridos y respetar las normativas vigentes, acciones esenciales para resguardar el patrimonio natural del Parque Nacional Torres del Paine y favorecer una visita segura. Una buena preparación individual es clave para que todos disfruten el parque de manera segura y respetuosa.


Aprobación del Concejo Municipal

POR UNANIMIDAD, CONCEJO MUNICIPAL DE TORRES DEL PAINE APRUEBA PLAN DE ACCIÓN DE COMUNIDADES PORTAL

Imprimir
NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

Leer Más

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA 2025

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

DSC_6733

conscriptosnavalessence

CONSCRIPTOS NAVALES E INFANTES DE MARINA APRUEBAN CURSO SENCE DE ELECTRICIDAD

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL