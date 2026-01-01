Punta Arenas,
1 de enero de 2026

CONAF LEVANTA OBLIGACIÓN DE GUÍA PARA REALIZAR EL CIRCUITO MACIZO PAINE E IMPLEMENTA NUEVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD

​ ​ Corporación Nacional Forestal. ​

14359325012026445454

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) informa que, a partir del 1 de enero de 2026, se levantará la medida temporal que exige el acompañamiento de un guía de turismo habilitado para visitantes que accedan al Circuito Macizo Paine en el Parque Nacional Torres del Paine.

Desde esa fecha, los y las visitantes podrán volver a realizar este recorrido de forma autoguiada, de acuerdo con la modalidad tradicional y siempre que cumplan con todos los requisitos de seguridad, registro y reserva establecidos en la normativa del parque.

CONAF implementó de forma transitoria esta medida de exigir guía, como  un resguardo adicional mientras se finalizaba la actualización integral del Protocolo de Operación de Senderos de Montaña del parque. 

Dicho protocolo ha sido completamente revisado y fortalecido, con el objetivo central de anticipar y gestionar riesgos, protegiendo la vida de visitantes y guardaparques.

El nuevo protocolo, que entra en vigor simultáneamente el 1 de enero de 2026, incorpora avances significativos en la gestión preventiva, fruto de una coordinación estrecha con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). 

Entre sus pilares destacan el Sistema de Alerta Temprana y la toma de decisiones objetivas,  dónde se han establecido umbrales técnicos predefinidos para variables climáticas críticas (viento, precipitación, temperatura), permitiendo evaluar con mayor anticipación y objetividad científica las condiciones para eventuales cierres preventivos de senderos.

También contempla una coordinación institucional reforzada, formalizando los flujos de información con SENAPRED y la DMC, integrando sus alertas nacionales y pronósticos especializados en la toma de decisiones operativas del parque.

De esta forma, se reducen riesgos e impactos a la actividad turística, al poder prever con mayor precisión y fundamento las ventanas de clima adverso, optimizando la gestión de los cierres de senderos cuando sea necesario.

Estas medidas  permiten aumentar la seguridad al tomar medidas proactivas, aminorando su impacto en el  turismo y comunicando con mayor claridad y anticipación las restricciones necesarias, lo cual ayuda a que visitantes y operadores planifiquen mejor sus actividades.

Desde este aspecto, el nuevo protocolo asume un  compromiso con la seguridad de las personas y la conservación del patrimonio natural.

CONAF recuerda a todos los y las visitantes que el trekking en montaña conlleva riesgos inherentes y que la preparación personal, el equipamiento adecuado y el respeto a la normativa son responsabilidad de cada excursionista.

El acceso al Circuito Macizo Paine y a todos los senderos del parque está sujeto al estricto cumplimiento del nuevo protocolo, a las condiciones meteorológicas del momento y a la evaluación permanente que realizará el personal guardaparques en terreno.

Se invita a la comunidad, a los operadores turísticos y a visitantes, informarse a través de los canales oficiales de CONAF y del Parque Nacional Torres del Paine.


rescateturista

CONAF Y CARABINEROS RESCATAN A TURISTA EXTRANJERA LESIONADA EN TORRES DEL PAINE

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

14359325012026445454

CONAF LEVANTA OBLIGACIÓN DE GUÍA PARA REALIZAR EL CIRCUITO MACIZO PAINE E IMPLEMENTA NUEVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD

CONAF LEVANTA OBLIGACIÓN DE GUÍA PARA REALIZAR EL CIRCUITO MACIZO PAINE E IMPLEMENTA NUEVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD

cambiomandofach

JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO PRESIDIÓ CAMBIO DE MANDO DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

