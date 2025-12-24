Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

MAGALLANES REFUERZA SU PREPARACIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES CON HISTÓRICO DESPLIEGUE AÉREO Y HUMANO

​Autoridades regionales presentaron helicóptero de combate aéreo en el marco del Plan de Acción 2025-2026 para la prevención y mitigación de incendios forestales.

helicopteroconaf

En el marco del fortalecimiento de la prevención y respuesta ante incendios forestales, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, junto a la Seremi de Agricultura, la Seremi de Seguridad, CONAF y SENAPRED, presentaron el helicóptero que formará parte del contingente aéreo destinado al combate del fuego.

La actividad se enmarca en la implementación del Plan de Acción 2025-2026, estrategia que contempla un presupuesto histórico superior a los $160 mil millones, la disponibilidad de 77 aeronaves y el despliegue de más de 300 brigadistas a lo largo del país, configurando el mayor esfuerzo de prevención y mitigación de incendios forestales en la historia reciente de Chile.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a dar aviso inmediato ante cualquier foco de incendio.

📞 CONAF 130 | Bomberos 132 | Carabineros 133 | PDI 134.


El monitoreo se realizó con tecnologías como drones y ROV submarino

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA MONITOREA OBJETOS DE PROTECCIÓN Y ESPECIES CLAVE DE ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

PATRULLA DE POLICÍA MARÍTIMA SE DESPLEGÓ ANTE INCENDIO EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​En el lugar no se registraron personas afectadas, desarrollándose las operaciones de control de incendios por parte de personal de bomberos con el objetivo de realizar el control y posterior liquidación del siniestro.

​En el lugar no se registraron personas afectadas, desarrollándose las operaciones de control de incendios por parte de personal de bomberos con el objetivo de realizar el control y posterior liquidación del siniestro.

Patrulla de Policiía Marítima en incendio en el borde costero
helicopteroconaf

MAGALLANES REFUERZA SU PREPARACIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES CON HISTÓRICO DESPLIEGUE AÉREO Y HUMANO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

helicopteroconaf

PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL “SUEÑOS DE INFANCIA” CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE Y APORTAN A LA COMUNIDAD CON NUEVO CONTENEDOR DE TAPITAS PLÁSTICAS

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

ENAPposesion

GERENTE GENERAL DE ENAP RECORRE ZONA DE POSESIÓN AFECTADA EL VIERNES POR INCIDENTE