24 de diciembre de 2025
MAGALLANES REFUERZA SU PREPARACIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES CON HISTÓRICO DESPLIEGUE AÉREO Y HUMANO
Autoridades regionales presentaron helicóptero de combate aéreo en el marco del Plan de Acción 2025-2026 para la prevención y mitigación de incendios forestales.
En el marco del fortalecimiento de la prevención y respuesta ante incendios forestales, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, junto a la Seremi de Agricultura, la Seremi de Seguridad, CONAF y SENAPRED, presentaron el helicóptero que formará parte del contingente aéreo destinado al combate del fuego.
La actividad se enmarca en la implementación del Plan de Acción 2025-2026, estrategia que contempla un presupuesto histórico superior a los $160 mil millones, la disponibilidad de 77 aeronaves y el despliegue de más de 300 brigadistas a lo largo del país, configurando el mayor esfuerzo de prevención y mitigación de incendios forestales en la historia reciente de Chile.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a dar aviso inmediato ante cualquier foco de incendio.
📞 CONAF 130 | Bomberos 132 | Carabineros 133 | PDI 134.
