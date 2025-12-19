GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

El acuerdo logrado en la mesa de trabajo entre la dirección regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes y los representantes de las y los guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine permitió que se depusiera la movilización que afectaba a esta área protegida del Estado.





Entre los puntos más importantes, se encuentran el refuerzo de la dotación a partir de enero próximo, agilizar la contratación de personal técnico (2 cupos), contar con un profesional para el programa de conservación, autorizar el pago de horas extras desde diciembre hasta el final de temporada a todo el personal de jornada transitoria, así como también, contar con un sistema de trazabilidad y control de accesos de las y los visitantes, mejorando la seguridad en las zonas de senderos y circuitos del parque.





Uno de los temas centrales en este acuerdo fue el referido al protocolo de seguridad en el circuito Macizo Paine (circuito O), el que ahora se está trabajando con la activa participación de las y los guardaparques, por lo cual se determinó que el circuito permanecerá cerrado hasta el 31 de diciembre.





Este acuerdo, que contó con la participación de representantes en Magallanes de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Conaf (FENA SIC) y del sindicato de guardaparques como observadores y garantes del proceso, fue ratificado a través de una resolución de la Dirección Regional de CONAF Magallanes, medida que regirá hasta el 31 de diciembre y que se adopta con el fin primordial de garantizar la disponibilidad del personal necesario para el control de visitantes, así como para contar con un protocolo de acción y con un equipamiento adecuado que permita a las y los guardaparques efectuar sus labores de manera segura y eficiente.





Además, se establece autorizar, excepcionalmente durante este periodo, el uso del circuito Macizo Paine únicamente con guías especializados en trekking de montaña, debidamente habilitados según ordenanza municipal de turismo de Torres del Paine, que cumplan con la Norma Chilena N° 2985, con el fin de garantizar la seguridad de los y las visitantes, asegurando operaciones responsables y cumplimiento de estándares nacionales.



