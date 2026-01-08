ACCIDENTE EN TORRES DEL PAINE: TURISTA ISRAELÍ RESULTA GRAVEMENTE LESIONADO TRAS INGRESAR A ZONA RESTRINGIDA

Durante la tarde de este miércoles 7 de enero, a las 18:15 horas, guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine alertaron a Carabineros sobre un turista extranjero que presentaba una lesión grave en una de sus extremidades inferiores, solicitando apoyo para su evacuación.

Ante la emergencia, se activaron los protocolos correspondientes, desplegándose una patrulla de rescate de la Avanzada Temporal Torres del Paine, liderada por el teniente Juan Guillermo Medina. El personal policial se trasladó hasta el sector del Campamento Chileno, donde se entrevistaron con la víctima, un ciudadano israelí de 22 años identificado como Zohar Meir, quien se encontraba estable gracias a la atención inicial brindada por un médico que se encontraba en el lugar.

Según la evaluación preliminar, el joven habría sufrido un esguince grado tres en su pierna derecha o una posible fractura. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el accidente ocurrió cuando el turista transitaba por un sector no habilitado de la Base Torres, con presencia de rocas de gran altura, al que habría accedido con el objetivo de tomar fotografías, perdiendo el equilibrio y cayendo desde una altura considerable.

Finalmente, cerca de las 22:20 horas, el lesionado fue trasladado en camilla móvil hasta el sector de Laguna Amarga, donde fue entregado a personal paramédico de la posta de Cerro Castillo, quienes concretaron su traslado al Hospital de Puerto Natales para recibir atención médica especializada.

Desde Carabineros de Chile reiteraron el llamado a respetar las áreas autorizadas del parque y a mantener conductas responsables, destacando la importancia del autocuidado para prevenir accidentes.

