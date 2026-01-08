Punta Arenas,
8 de enero de 2026

ACCIDENTE EN TORRES DEL PAINE: TURISTA ISRAELÍ RESULTA GRAVEMENTE LESIONADO TRAS INGRESAR A ZONA RESTRINGIDA

​Carabineros debió activar un operativo de rescate que se extendió por más de cuatro horas.

rescateturistapaine

Durante la tarde de este miércoles 7 de enero, a las 18:15 horas, guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine alertaron a Carabineros sobre un turista extranjero que presentaba una lesión grave en una de sus extremidades inferiores, solicitando apoyo para su evacuación.

Ante la emergencia, se activaron los protocolos correspondientes, desplegándose una patrulla de rescate de la Avanzada Temporal Torres del Paine, liderada por el teniente Juan Guillermo Medina. El personal policial se trasladó hasta el sector del Campamento Chileno, donde se entrevistaron con la víctima, un ciudadano israelí de 22 años identificado como Zohar Meir, quien se encontraba estable gracias a la atención inicial brindada por un médico que se encontraba en el lugar.

Según la evaluación preliminar, el joven habría sufrido un esguince grado tres en su pierna derecha o una posible fractura. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el accidente ocurrió cuando el turista transitaba por un sector no habilitado de la Base Torres, con presencia de rocas de gran altura, al que habría accedido con el objetivo de tomar fotografías, perdiendo el equilibrio y cayendo desde una altura considerable.

Finalmente, cerca de las 22:20 horas, el lesionado fue trasladado en camilla móvil hasta el sector de Laguna Amarga, donde fue entregado a personal paramédico de la posta de Cerro Castillo, quienes concretaron su traslado al Hospital de Puerto Natales para recibir atención médica especializada.

Desde Carabineros de Chile reiteraron el llamado a respetar las áreas autorizadas del parque y a mantener conductas responsables, destacando la importancia del autocuidado para prevenir accidentes.


GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ A MOTOCICLISTA CON FRACTURA EXPUESTA EN AVENIDA ESPAÑA

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

ACCIDENTE EN TORRES DEL PAINE: TURISTA ISRAELÍ RESULTA GRAVEMENTE LESIONADO TRAS INGRESAR A ZONA RESTRINGIDA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Chochos camino a discordia Claudia Karelovic M

HERMOSOS, PERO INVASIVOS: LOS CHOCHOS QUE FLORECEN EN MAGALLANES NO SON AUTÓCTONOS

CONCEJAL FLORES PIDE AVANZAR SIN SESGOS IDEOLÓGICOS EN PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO Y ALERTA POR CRISIS EN VERTEDERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA REALIZA LANZAMIENTO OFICIAL DE VERSION XXXII DEL FESTIVAL DE LA ESQUILA