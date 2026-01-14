PUNTA ARENAS: PREVENCIONISTA DE RIESGOS ENFRENTA FORMALIZACIÓN TRAS ACCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD

Un profesional dedicado a la prevención de riesgos fue formalizado por la justicia tras protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad en Punta Arenas. Se trata de Daniel Alejandro Cárcamo Arismendi, quien colisionó con otro vehículo durante la noche del lunes, dejando como saldo dos personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de las 23:40 horas en la intersección de Avenida Costanera con calle Pedro Aguirre Cerda. De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, el imputado manejaba bajo los efectos de una ingesta inmoderada de alcohol, lo que habría provocado la colisión con un automóvil conducido por Diego Alonso Cárcamo Melgarejo.

Tras el accidente, Cárcamo Arismendi fue detenido y posteriormente formalizado, decretándose además la suspensión inmediata de su licencia de conducir mientras se desarrolla la investigación.

