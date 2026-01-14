Punta Arenas,
14 de enero de 2026

PUNTA ARENAS: PREVENCIONISTA DE RIESGOS ENFRENTA FORMALIZACIÓN TRAS ACCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD

​El imputado conducía bajo los efectos del alcohol cuando colisionó con otro vehículo en la Costanera, dejando a dos personas lesionadas.

Un profesional dedicado a la prevención de riesgos fue formalizado por la justicia tras protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad en Punta Arenas. Se trata de Daniel Alejandro Cárcamo Arismendi, quien colisionó con otro vehículo durante la noche del lunes, dejando como saldo dos personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de las 23:40 horas en la intersección de Avenida Costanera con calle Pedro Aguirre Cerda. De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, el imputado manejaba bajo los efectos de una ingesta inmoderada de alcohol, lo que habría provocado la colisión con un automóvil conducido por Diego Alonso Cárcamo Melgarejo.

Tras el accidente, Cárcamo Arismendi fue detenido y posteriormente formalizado, decretándose además la suspensión inmediata de su licencia de conducir mientras se desarrolla la investigación.


ACCIDENTE EN TORRES DEL PAINE: TURISTA ISRAELÍ RESULTA GRAVEMENTE LESIONADO TRAS INGRESAR A ZONA RESTRINGIDA

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL ENTREGA COMPUTADORES A LA PDI PARA REFORZAR EL CONTROL EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL

PUNTA ARENAS: PREVENCIONISTA DE RIESGOS ENFRENTA FORMALIZACIÓN TRAS ACCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PUNTA ARENAS: PREVENCIONISTA DE RIESGOS ENFRENTA FORMALIZACIÓN TRAS ACCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD

CON APOYO CHILENO, PERÚ DESPLIEGA HELICÓPTERO PARA SU CAMPAÑA ANTÁRTICA

HIDRÓGENO VERDE: LA INDUSTRIA QUE SE HA IDO DESINFLANDO A NIVEL MUNDIAL Y QUE AVANZA LENTO EN CHILE