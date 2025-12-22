CAMIÓN DE GRAN TONELAJE VOLCÓ EN EL KILÓMETRO 13,5 DE LA RUTA Y-50

Un accidente de tránsito se registró durante la jornada en el kilómetro 13,5 de la ruta Y-50, donde un camión de gran tonelaje volcó hacia un costado de la calzada por causas que se investigan.

Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros del Retén Villa Tehuelches para adoptar el procedimiento correspondiente y resguardar la seguridad en el sector.

El conductor del vehículo resultó lesionado, siendo atendido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia de la villa Posomby hasta el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).

Asimismo, se informó sobre un derrame de petróleo producto del volcamiento, por lo que se mantiene a la espera de la llegada de Bomberos para controlar la situación y evitar riesgos mayores.

