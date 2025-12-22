22 de diciembre de 2025
CAMIÓN DE GRAN TONELAJE VOLCÓ EN EL KILÓMETRO 13,5 DE LA RUTA Y-50
El conductor resultó lesionado y fue trasladado al IST mientras se espera la llegada de Bomberos por derrame de combustible.
Un accidente de tránsito se registró durante la jornada en el kilómetro 13,5 de la ruta Y-50, donde un camión de gran tonelaje volcó hacia un costado de la calzada por causas que se investigan.
Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros del Retén Villa Tehuelches para adoptar el procedimiento correspondiente y resguardar la seguridad en el sector.
El conductor del vehículo resultó lesionado, siendo atendido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia de la villa Posomby hasta el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).
Asimismo, se informó sobre un derrame de petróleo producto del volcamiento, por lo que se mantiene a la espera de la llegada de Bomberos para controlar la situación y evitar riesgos mayores.
La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.
La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.