Punta Arenas,
30 de enero de 2026

“PINGÜINERAS PARA TODOS” JUNTO A TABSA CON DESCUENTO ESPECIAL PARA VECINOS DE PUNTA ARENAS

La iniciativa considera un 40% de descuento para quienes cuenten con la Tarjeta Punta Arenas e incluye dos niños gratis hasta los 13 años en el viaje al Monumento Natural Pingüinos en Isla Magdalena.

Isla Magdalena

La Transbordadora Austral Broom (TABSA) cuenta esta temporada con: “Pingüineras para todos”, iniciativa que busca facilitar el acceso de las familias de Punta Arenas al Monumento Natural Pingüinos, mediante un descuento especial destinado a quienes cuenten con la Tarjeta Punta Arenas.

El beneficio contempla un 40% de descuento para adultos, además de dos niños gratis hasta los 13 años, y se hace efectivo presentando la tarjeta de beneficio en la oficina de TABSA ubicada en Tres Puentes, en Punta Arenas. La promoción está orientada exclusivamente a residentes que acrediten el beneficio municipal.

En cuanto a los valores del servicio, el precio normal del pasaje es de $96.000 por persona, mientras que para niños de entre 5 y 13 años el valor es de $48.000. En el caso de adultos mayores, el pasaje tiene un valor rebajado de $58.000, considerando los descuentos vigentes.

El trayecto hacia la pingüinera tiene una duración aproximada de dos horas, y la barcaza cuenta con cafetería ubicada en el primer piso, donde se puede pagar tanto con efectivo como con tarjetas. Durante el viaje, la tripulación desarrolla actividades recreativas para todos los pasajeros, como juegos de trivia y dibujos para colorear.

Desde la empresa destacaron que esta experiencia está pensada para disfrutar en familia y fortalecer el vínculo con la naturaleza, permitiendo a los habitantes de la región conocer y valorar uno de los principales atractivos naturales del territorio magallánico, como lo es la Isla Magdalena y su colonia de pingüinos.

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

Leer Más

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

