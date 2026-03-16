MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ INSUMOS A 125 CLUBES DE ADULTOS MAYORES

Con la presencia de representantes de distintos clubes de adultos mayores de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la entrega anual de insumos a estas organizaciones, iniciativa que busca fortalecer el trabajo organizacional y apoyar las actividades que desarrollan durante el año.

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La entrega, impulsada desde la línea de fortalecimiento organizacional de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), beneficiará este 2026 a 125 clubes de adultos mayores, cinco más que el año pasado, cuando se alcanzó a 120 organizaciones.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa se mantiene por sexto año consecutivo en la comuna. "Hay muchos clubes que participan, mucha gente mayor que es muy activa y que permite que muchos vecinos lo puedan pasar bien durante la semana, con actividades para conversar, compartir y hacer cosas. Por eso continuamos con la entrega de café, té, azúcar y gotitas para que puedan comenzar el año reuniéndose de buena forma", señaló.

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La autoridad comunal explicó que la entrega se adelantó para coincidir con el reinicio de actividades de los clubes tras el receso de verano. "Siempre los clubes paran durante el verano y retoman en marzo, por eso adelantamos la entrega de estos insumos que benefician a 125 clubes en nuestra ciudad. Estamos muy contentos de poder colaborar con sus actividades, que se complementan con los talleres y programas gratuitos que la municipalidad desarrolla durante el año", agregó.





Desde las organizaciones beneficiadas valoraron el aporte municipal. Gloria Vargas, representante del Club Sociedad Femenina Socorro Mutuo y Almas Alegres, destacó la utilidad del apoyo para el funcionamiento de las agrupaciones. "Esta entrega es lo más maravilloso que tenemos, porque ya no nos preocupamos del azúcar y otras cosas. Somos hartos socios, entonces nos sirve mucho; es algo muy especial", comentó.

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Por su parte, Inés Cárdenas, presidenta de la agrupación Patagonia Tango Club, señaló que estos insumos facilitan la convivencia en las actividades que realizan regularmente. "Nos viene muy bien. Practicamos tango dos veces a la semana y también hacemos una milonga al mes. Un café o un té siempre ayuda para compartir y con esto ya tenemos cubierto ese gasto durante el año", indicó.

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Con esta iniciativa, el municipio busca seguir apoyando el trabajo de las directivas de los clubes y fortalecer los espacios de encuentro y participación para las personas mayores de Punta Arenas.