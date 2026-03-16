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16 de marzo de 2026

TALLER VIVENCIAL DE RECOLECCIÓN Y TEJIDO KAWÉSQAR SE REALIZARÁ EL 21 DE MARZO CON CUPOS LIMITADOS

Buenos días región.

cpavez

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la gestora cultural Caroline Pavez informó a la ciudadanía sobre una serie de actividades orientadas a promover la cultura, la memoria y la participación comunitaria a través de talleres y experiencias formativas abiertas al público.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra una experiencia única de recolección y tejido Kawésqar, guiada por la artesana Celina Llan Llan. La actividad busca poner en valor el saber ancestral de este pueblo originario mediante el relato en primera persona, generando un espacio de aprendizaje y respeto por esta práctica milenaria transmitida de generación en generación.

La jornada se realizará el sábado 21 de marzo, entre las 09:00 y las 13:30 horas, y tiene un valor de $40.000 pesos, monto que incluye todos los materiales necesarios para la actividad. Debido a que los cupos son limitados y no se realizan reservas, las personas interesadas deberán inscribirse directamente a través de WhatsApp al +56 9 8956 1234 o mediante la cuenta de Instagram @carolinepavez.

Asimismo, durante la conversación también se extendió la invitación a participar en el taller de cine comunitario “Mi barrio minuto Lumière”, iniciativa que busca acercar el lenguaje audiovisual a distintos grupos de la comunidad. En el caso de los adultos mayores, el taller se desarrollará el martes 17 y miércoles 18 de marzo, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en el Centro Comunitario Caguach.

Además, se realizará una versión del mismo taller dirigida a mujeres el sábado 28 de marzo, también entre las 15:00 y las 18:00 horas, en la Junta de Vecinos Nueva Independencia. Las inscripciones para esta actividad se pueden realizar contactando al número +56 9 4440 5009 con Mariela Veraguas.

De esta forma, las iniciativas buscan generar espacios de encuentro y aprendizaje donde la comunidad pueda acercarse tanto a los saberes ancestrales de los pueblos originarios como a nuevas herramientas de expresión cultural y audiovisual.





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