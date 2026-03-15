EXPEDICIÓN INTERNACIONAL INVESTIGA EL FUTURO DE LOS BOSQUES SUBMARINOS DE ALGAS EN LA PATAGONIA

Durante seis días, un equipo internacional de científicos recorrió los fiordos de la Patagonia chilena, en la región subantártica de Magallanes, con el objetivo de estudiar el impacto que podría tener el retroceso de los glaciares sobre los bosques submarinos de macroalgas y la biodiversidad que habita en ellos.

La expedición se desarrolló en sectores cercanos a Bahía Inútil y al seno Almirantazgo, donde se encuentran extensos bosques dominados por el huiro gigante (Macrocystis pyrifera), ecosistemas marinos considerados verdaderas “selvas submarinas” por su capacidad de albergar numerosas especies y capturar grandes cantidades de carbono.

La campaña reunió a investigadores de la Universidad de Magallanes, el Centro Internacional Cabo de Hornos y el Instituto Milenio BASE, junto a científicos de la Universidad de Bremen de Alemania y de la Universidad de São Paulo de Brasil. Mediante buceo científico y equipamiento especializado, el equipo recolectó muestras y datos sobre algas pardas y rojas, además de estudiar organismos asociados, fitoplancton y microbiomas presentes en estos ambientes.

Según explicaron los investigadores, el retroceso de los glaciares en la zona podría modificar las condiciones de los fiordos al aumentar el ingreso de agua dulce y sedimentos, lo que alteraría factores como la salinidad, la disponibilidad de luz y las condiciones del hábitat para diversas comunidades marinas.

Los resultados obtenidos en esta expedición permitirán profundizar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos subantárticos y contribuir a comprender cómo el cambio climático podría transformar los bosques submarinos de algas en la Patagonia austral.





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