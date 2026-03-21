PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DEL PRIMER TORNEO DE DEPORTES MENTALES DE LA PATAGONIA

Punta Arenas será escenario del 1° Torneo de Deportes Mentales de la Patagonia, una iniciativa impulsada por el Club de Go Aonken junto a la Biblioteca Pública N°47, que busca acercar a la comunidad a distintas disciplinas estratégicas a través de una jornada abierta y gratuita.

El evento se desarrollará el domingo 29 de marzo, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en las dependencias de la biblioteca ubicada en calle Hornillas 42. Durante la jornada, los asistentes podrán participar en juegos como Go (9x9), Gomoku, Mini Shogi, Konane, Awalé y Backgammon.

Desde la organización destacaron que no se requiere experiencia previa, ya que durante la actividad se enseñarán las reglas de cada disciplina, facilitando la participación de personas de todas las edades. La inscripción será gratuita y se realizará de manera presencial el mismo día del torneo.

La iniciativa se enmarca en el creciente interés por los deportes mentales a nivel internacional, disciplinas que cuentan con reconocimiento del Comité Olímpico Internacional en áreas como el ajedrez y el Go. En ese contexto, el evento busca posicionar a Punta Arenas dentro de este circuito en desarrollo.

Además del torneo, el Club de Go Aonken mantiene encuentros semanales abiertos a la comunidad, que se realizan los días sábados entre las 10:00 y las 13:00 horas en el Espacio Comunitario La Idea, promoviendo el aprendizaje y práctica de estos juegos en la ciudad.





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