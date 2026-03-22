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22 de marzo de 2026

SENADOR KARIM BIANCHI GESTIONA URGENTE SOLUCIÓN POR DÉFICIT EN ATENCIÓN ONCOLÓGICA EN MAGALLANES

El parlamentario solicitó medidas inmediatas ante denuncias por falta de especialistas, retrasos en tratamientos y condiciones deficientes en la atención de pacientes.

Karim Bianchi

El senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi Retamales, realizó gestiones ante autoridades de salud para exigir respuestas y acciones concretas frente a la crítica situación que enfrentan los pacientes oncológicos en la zona.

La solicitud se sustenta en denuncias de agrupaciones de pacientes y familiares, quienes han advertido sobre la falta de horas médicas, retrasos en tratamientos como la quimioterapia y condiciones inadecuadas de atención. Según se indicó, esta situación se presenta pese al reciente anuncio de alerta sanitaria en la materia.

El parlamentario señaló que actualmente existiría solo una oncóloga con jornada reducida en la región, lo que ha generado demoras de hasta 30 días en tratamientos. Además, se reportan atenciones en espacios no habilitados, fallas en equipos de diagnóstico y la ausencia de oncología infantil permanente, obligando a trasladar a pacientes fuera de la región.

En ese contexto, Bianchi ofició al Ministerio de Salud solicitando la implementación de un plan de contingencia que garantice la continuidad de los tratamientos, la contratación urgente de especialistas —incluyendo oncología pediátrica— y mejoras en la infraestructura y condiciones de atención.


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