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19 de abril de 2026

SENADOR KUSANOVIC CUESTIONA DESORDEN INTERNO EN EL PRIMER MES DE GOBIERNO Y ALZA “MAL MANEJADA” DE COMBUSTIBLES

Buenos días región.

senadorkusanovic

El senador Alejandro Kusanovic Glusevic abordó distintos temas de contingencia nacional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde analizó el primer mes del gobierno de José Antonio Kast y el impacto del alza de los combustibles en la economía.

En ese contexto, el parlamentario fue crítico respecto del inicio de la actual administración, señalando que “el primer mes de gobierno tenemos un problema de un desorden interno y espero que se ordene en el corto tiempo”.

Asimismo, se refirió al manejo del incremento en el precio de los combustibles, cuestionando la forma en que se implementaron las medidas. “el tema del combustible, el manejo del alza no fue el mejor, tuvo que haber sido gradual y ahber absorvido esa gradualidad en el tiempo”, afirmó.

Kusanovic también apuntó a decisiones específicas relacionadas con el petróleo marítimo, indicando que “uno no puede a un alza ponerle mas alza como en el caso del petroleo maritimo, tenemos que ser racionales se ha manejado mal”. En la misma línea, calificó la situación como una “medida totalmente brusca, mal manejado, no fue manejado con prudencia”.

Finalmente, el senador advirtió sobre las consecuencias económicas que podrían derivarse de estas decisiones, enfatizando que “vamos a tener una inflación mas grande, tenemos que tener un poco mas de manejo en este tema”. De esta forma, hizo un llamado a mejorar la gestión para evitar un mayor impacto en el costo de vida de la ciudadanía.



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